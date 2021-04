Apple cae ante duda de si crecimiento continuo será insostenible

(Bloomberg) -- Las acciones de Apple Inc. retrocedieron ante la preocupación de inversionistas y analistas de que al fabricante del iPhone le podría resultar insostenible el crecimiento a la luz de un trimestre de gran éxito y un suministro cada vez más reducido de chips para algunos de sus dispositivos.

El gigante tecnológico con sede en Cupertino, California, cayó el jueves hasta 1%, borrando una ganancia intradía de 2,6%, a pesar de que la compañía reportó ingresos y ganancias mayores de lo esperado en todos sus segmentos de productos.

El miércoles, durante una conferencia telefónica con analistas, el director ejecutivo, Tim Cook, y el director financiero, Luca Maestri, dijeron que la compañía experimentará un impacto negativo de entre US$3.000 millones y US$4.000 millones durante el trimestre actual debido a la escasez de chips que afectará la producción de iPads y Mac, dos líneas de productos que ganaron popularidad durante la pandemia. Ejecutivos dijeron que las limitaciones de los semiconductores y la fuerte demanda de los productos están afectando el suministro de los dispositivos. Apple anunció este mes un nuevo iPad Pro y una nueva computadora de escritorio iMac con un chip M1 diseñado por la compañía, pero los productos no llegarán a los consumidores hasta la segunda quincena de mayo. La escasez de chips afectará en “nodos heredados”, que cubren componentes como en las fuentes de alimentación, señaló Cook en la llamada.

Apple no proporcionó un pronóstico para el tercer trimestre fiscal citando las continuas preocupaciones que genera el desarrollo del covid-19 a nivel mundial, pero los analistas, en promedio, estiman que las ventas subirán 22% a US$72.600 millones respecto al mismo período del año anterior. Dado el importante crecimiento en los últimos meses, los analistas están preocupados de que este aumento sea insostenible.

“Cuándo y en qué medida se relajará la fortaleza en el gasto derivado de la pandemia es claramente la pregunta clave”, dijo el jueves Toni Sacconaghi, un analista de Sanford C. Bernstein en una nota a los inversionistas. “Creemos que puede ser difícil para Apple crecer en el año fiscal 22 y actualmente modelar los ingresos ligeramente hacia abajo, pero podría ser peor”. Añadió que el alto precio de venta promedio del iPhone también podría ser “insostenible”, a medida que los consumidores podrían conservar los teléfonos más caros durante más tiempo.

