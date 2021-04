Antonio Canales, primer expulsado de 'Supervivientes 2021'

30/04/2021 LOLA, ANTONIO CANALES Y PALITO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE SUPERVIVIENTES



MADRID, 29 (CHANCE)



Tom, Palito o Alejandro Albalá, estos eran los nominados esta semana y lo cierto es que todos han pasado la semana muy preocupados por la posible expulsión. Aunque de todos es sabido que las primeras semanas de 'Supervivientes' de la expulsión en la palapa los concursantes se marchan a otra isla, los concursantes siguen pensando que Antonio Canales y Lola ya no están en el reality.



Alejandro tenía claro que le gustaría que fuese Tom el que abandonase el concurso, y viceversa, porque ya sabemos que tuvieron un enfrentamiento en el que también vimos a Gianmarco reírse del exnovio de Isa Pantoja por celebrar que había pescado.



El primer salvado de la noche ha sido Tom, que no se esperaba para nada recibir este apoyo por parte de la audiencia, pero lo cierto es que ha conseguido llegar a ese público que tanto le criticó tras su paso por 'La isla de las tentaciones'.



Alejandro Albalá ha sido el concursante salvado y por tanto Palito ha sido la expulsada por la audiencia. La sobrina de Miguel Bosé se ha emocionado nada más escuchar que era la expulsada, de hecho ha conmovido hasta a Lara Álvarez y a Jorge Javier Vázquez, que desde plató confesaba la pena que sentía al ver que una persona que no quería abandonar, era expulsada.



La hija de Lucía Dominguín ha llegado a la isla donde están apartados Lola y Antonio Canales y ha hecho su alegato correspondiente para quedarse en el concurso. Finalmente, ha sido Antonio Canales quien ha sido el elegido por el público para regresar a España.