Antonia Dell'Atte anuncia que demandará a Ana Obregón tras su defensa de Alessandro Lequio

22/04/2021 Antonia Dell'Atte y Ana Obregón han desenterrado el hacha de guerra



MADRID, 29 (CHANCE)



A raíz de la serie documental de Rocío Carrasco y de las críticas de Alessandro Lequio a la hija de Rocío Jurado, Antonia Dell'Atte se ha posicionado públicamente a favor del testimonio de la ex de Antonio David Flores y ha cargado duramente contra el padre de su hijo Clemente, llamando a su exmarido maltratador y mentiroso, y denunciando que en su día el colaborador fue condenado por maltrato y los medios silenciaron la noticia.



Ana Obregón, que mantiene una estrecha relación con Alessandro Lequio, padre de su hijo Aless, salía este miércoles en su defensa e, indignada, ha acusado a Antonia de mentir y de haber falseado la denuncia que, hace 30 años, presentó por maltrato contra el italiano: "Son treinta años con la misma historia, treinta años de aguantar insultos y metiras de la misma persona sin haber contestado nunca porque mi educación no me lo permite. Se sube al circo otra vez, añadiendo más dolor al dolor. He visto con mis propios ojos el informe de la policía científica que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora la ha falsificado. Alessandro jamás me ha matratado. Jamás le han juzgado ni sentenciado como maltratador", estallaba la bióloga en sus redes sociales.



Unas palabras que ya han tenido respuesta por parte de Antonia Dell'Atte que, a través de su cuenta de Instagram, ha escrito un mensaje destinado a Obregón, a la que acusa de haber sido utilizada por Lequio - otra vez - y a la que le advierte que pronto le llegará una demanda por calumnias.



"Te has echo utilizar, otra vez.. has caído en la trampa por la enésima VEZ.. yo víctima 2 veces.. BASTAAAAA YAAAA de hacer violencia a quien la Justicia le ha dado la Razón!!!", ha publicado la modelo italiana, en clara referencia a la actriz, a la que ha respondido alto y claro: "Querida Ana. Los documentos a los cuales te refieres son auténticos. Así como la denuncia por calumnias que en breves recibirás. La falsificación de actos público-jurídicos es un grave delito que jamás he cometido. Una vez más, defendiendo a este señor, has caído ingenuamente en la trampa de un cobarde que jamás ha sabido admitir sus culpas y coger sus propias responsabilidades".



Una demanda sobre la que Ana todavía no se ha pronunciado pero que desentierra el hacha de guerra entre dos de las mujeres más importantes de la vida de Alessandro Lequio, Ana Obregón y Antonia Dell'ate, enfrentadas otr vez por el italiano.