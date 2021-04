AMP2.- Colombia.- Investigan dos muertes en los altercados en Colombia a raíz de protestas contra la reforma tributaria

28/04/2021 Protestas contra la reforma tributaria en Bogotá POLITICA GUILLERMO LEGARIA



Duque pide al Congreso abrir un diálogo sobre la reforma "sin líneas rojas" pero reitera que no la retirará



El alcalde de Cali denuncia la presencia de migrantes en las protestas y pide su deportación



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Varios altercados se han producido en Cali durante este miércoles, en los que ha fallecido al menos una persona, en el marco de las protestas convocadas en distintas ciudades de Colombia así como durante el paro nacional de 24 horas anunciado en contra de la reforma tributaria, que también ha dejado un muerto en el departamento de Huila.



Aunque en ciudades como Bogotá y Cartagena se están produciendo marchas pacíficas, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ha adelantado el toque de queda a las 15.00 horas (hora local) debido a los actos vandálicos que ha sufrido la ciudad.



En una primera evaluación sobre la jornada, Ospina ha hecho balance de lo que ha calificado como una situación "difícil", en la que se han dado dos circunstancias, la primera ha sido los ciudadanos ejerciendo su derecho legítimo a la protesta y la segunda ha sido la intervención de delincuentes, según recoge Blu Radio.



Ospina también ha confirmado el fallecimiento de una persona en el marco de las manifestaciones, para precisar que ya se ha abierto una investigación para esclarecer los detalles. También ha detallado que se han quemado tres autobuses y se han saqueado cuatro tiendas.



Por último, ha destacado que "hay población migrante presente, no sé quien los ha logrado incentivar y creo que la fuerza pública debe dar traslado inmediato a la deportación".



Aunque todos los colombianos "tienen derecho a manifestarse contra políticas del Gobierno nacional", no es justificación para violar "el derecho a la vida, al patrimonio y al bien público", ha ultimado el alcalde de Cali.



Por otra parte, también se investiga la muerte de un joven de 21 años que participaba en las protestas registradas en la ciudad de Neiva, en el departamento de Huila.



En un vídeo que circula por redes sociales se puede ver como Juan Diego Perdomo Monroy se desploma en la Plaza Cívica de Neiva --donde se habían producido enfrentamientos entre la Policía y los asistentes de la protesta--, causando momentos de pánico entre los manifestantes, según informa 'El Tiempo'.



Las primeras informaciones de los testigos apuntan a que podría tratarse de una muerte natural, ya que el cuerpo del joven no presentaba signos de violencia.



Entre los altercados, un grupo de indígenas misak derribó la estatua de Sebastián de Belalcázar, un militar español del siglo XVI, por lo que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) tuvo que actuar y se produjeron enfrentamientos entres ambas partes según señalan los medios colombianos.



Asimismo, también se han quemados vehículos del consistorio público, se han saqueado establecimientos y algunos manifestantes han intentando entrar en las independencias municipales.



"Algunos irresponsables han aprovechado esta circunstancia de las marcha para cometer actos vandálicos de daño a bien público y privado, deslegitimando la movilización y la protesta", ha dicho Espinosa según recoge 'El Espectador'.



Por su parte, desde el Gobierno colombiano, el ministro de Interior, Daniel Palacios, ha instado a la protesta pacífica y ha expresado su respaldo al alcalde de Cali con la implementación del toque de queda, según recoge 'Radio Caracol'.



En Bogotá, miles de personas se congregaron en la Plaza de Bolívar y, aunque la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, ha agradecido que los manifestantes respetaran las medidas sanitarias, ha solicitado que regresaran a sus casas.



Las protestas contra la reforma tributaria presentada por el Gobierno de Iván Duque hace unas semanas se sigue desarrollando en distintos puntos del país a pesar de que las autoridades sanitarias pidieron aplazar las marchas por la gravedad de la situación sanitaria.



En Medellín, por ejemplo, tras los altercados registrados en el centro de la ciudad el alcalde, Daniel Quintero, ha impuesto un toque de queda desde las 18.00 horas para evitar las aglomeraciones y "garantizar el orden público", ha explicado a través de su cuenta de Twitter.



Las protestas que habían comenzado de manera pacífica en Medellín se han vuelto violentas cuando la Policía ha intentado dispersar a los manifestantes con gas lacrimógeno, que a su vez han respondido lanzando piedras contra los agentes.



DIÁLOGO SIN LÍNEAS ROJAS



El presidente colombiano, Iván Duque, ha hecho referencia a los altercados registrados en diferentes ciudades colombianas mientras pronunciaba un discurso en el acto de celebración del primer aniversario de la entrada de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



Al pronunciar el discurso, Duque ha reiterado su intención de mantener la iniciativa, ya que "las discusiones se dan en democracia, en las instituciones, así como hemos tenido consensos con algunas medidas de la pandemia".



Por esto, ha abogado por establecer un diálogo "sin líneas rojas" en el Congreso, mientras que ha pedido a los diferentes sectores que dejen de lado "sentimientos de ocasión", ya que "se necesita construir consensos en el seno de las instituciones", recoge 'El Espectador'.