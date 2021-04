AMP.- Líbano/Israel.- Israel y Líbano retomarán la semana que viene sus contactos indirectos sobre su frontera marítima

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Las conversaciones indirectas entre los gobiernos de Israel y Líbano sobre la demarcación de su frontera marítima se retomarán durante la semana que viene, tras varios meses de estancamiento en el proceso, mediado por Estados Unidos, según ha informado el diario libanés 'Al Ajbar'.



El diario, vinculado con el partido-milicia chií libanés Hezbolá, ha indicado que los contactos se reiniciarán el lunes, sin que los gobiernos de ambos países se hayan pronunciado por ahora. El encuentro sería el primero desde noviembre y, por lo tanto, el primero desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.



El ministro de Energía de Israel, Yuval Steinitz, ha confirmado que "se está estudiando la renovación de las conversaciones a partir del territorio en disputa conocido", sin pronunciarse sobre una fecha para el reinicio de las mismas, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Jerusalem Post'.



Durante la jornada de este jueves, fuentes citadas por el diario libanés 'An Nahar' han indicado que las conversaciones se retomarán "pronto" tras los acontecimientos "positivos" de los últimos días, entre ellos unas conversaciones "secretas", que habrían dado un impulso al proceso.



El vicesecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, David Hale, recalcó a mediados de abril la disposición de Washington a "facilitar las negociaciones" indirectas entre Líbano e Israel sobre la frontera marítima e insistió en que "tienen el potencial de desbloquear beneficios económicos significativos para Líbano".



Por su parte, el presidente libanés, Michel Aoun, declinó ratificar una enmienda aprobada por un ministro para aumentar la demanda en la disputa con Israel y sostuvo que estampar su firma en este documento supondría "poner fin a las negociaciones".



Los negociadores y expertos han defendido la necesidad de esta enmienda, que prevé una expansión de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Líbano sobre 1.430 kilómetros cuadrados más en la frontera, si bien Aoun ha dicho que para aprobarla es necesario un consenso en el Gobierno, que se encuentra en funciones desde agosto de 2020 y no puede celebrar reuniones con normalidad.



La falta de avances en las conversaciones entre Líbano e Israel llevó en noviembre al ministro de Energía israelí, Yuval Steinitz, a pedir a Aoun un proceso de conversaciones directas, días después de denunciar que Beirut ha cambiado en varias ocasiones su postura durante el proceso.



Las negociaciones giran en torno a un área de 860 kilómetros cuadrados que, según ambos países, se sitúan en sus respectivas Zonas Económicas Exclusivas, un asunto de especial importancia después del hallazgo de reservas de gas en esta zona que tanto Israel como Líbano esperan poder explotar.