AMLO reafirma poder con oleada legislativa antes de votaciones

(Bloomberg) -- El presidente de México está impulsando una serie de reformas intervencionistas, desde la industria energética hasta los contratos laborales, en una serie de votaciones legislativas apresuradas que reafirmarán su poder antes de las elecciones clave de mitad de período que se celebrarán en junio.

El partido de Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador recién este mes aprobó leyes para prohibir la subcontratación laboral, dar al Estado más poder sobre las empresas privadas en el mercado mexicano de combustible y garantizar una reforma radical de los tribunales. Se espera que el partido oficialista, que controla el Congreso junto con los aliados, también apruebe otra serie de proyectos de ley antes de un receso legislativo posterior al viernes.

Las reformas se ciñen a las promesas de López Obrador de transformar la vida pública de México, aumentando la presencia del Estado y revirtiendo el “modelo neoliberal” que, según él, ha estado detrás del malestar económico de México en las últimas décadas. La intensa campaña legislativa también le da a su partido más municiones de campaña para demostrar que el Gobierno sigue batallando contra “los corruptos” después de tres años en el poder.

AMLO, como se conoce al presidente, ha hecho del enfrentamiento con la élite comercial, política y comunicacional de México la principal característica de su carrera de cuatro décadas. A medida que se acerca la votación de mitad de período del 6 de junio, el mandatario no solo ha presionado para reformar legalmente varias áreas clave del Gobierno, sino que también ha aumentado sus ataques retóricos contra los órganos electorales del país, diciendo sus miembros conspiran contra la democracia.

Sin embargo, las leyes recientes son vulnerables a ser impugnadas en tribunales. Los detractores dicen que son una señal de que el presidente está centralizando aún más el poder en una preocupante señal para la democracia de México.

Esa fue una toma de poder, según Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, un centro de estudios independiente que promueve ideas de libre mercado, que añadió que es un paso más hacia un autoritarismo aún más radical.

El mes pasado, un juez suspendió indefinidamente otra ley patrocinada por AMLO que daría prioridad a las empresas estatales sobre las empresas privadas en el mercado de electricidad, lo que llevó al presidente a decir que buscaría una reforma constitucional para revertir la decisión.

Un portavoz de López Obrador declinó hacer comentarios.

También es probable que las reformas más recientes tengan un mayor impacto negativo en la inversión, dijo Ernesto Revilla, titular de economía latinoamericana de Citigroup Inc., quien proyecta que el crecimiento económico potencial anual de México podría caer de 2,5% a 2%.

Revilla dijo en una entrevista que se trata de una amplia gama de reformas que México está emprendiendo y que lo convierten en una economía menos flexible, con más microdistorsiones. Finalmente, está aumentando los costos de hacer negocios y produciendo menos inversiones, añadió. Revilla fue economista jefe durante parte de la Administración anterior de México.

Morena está luchando para conseguir en la votación de junio una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja junto con aliados, lo que le permitiría intentar cambiar la Constitución durante la segunda mitad del mandato de AMLO, aunque necesitaría el apoyo de la oposición en el Senado.

A continuación, se presenta un panorama de las recientes iniciativas legislativas de México:

Hidrocarburos

La modificación a la ley de hidrocarburos del país otorga al Gobierno la facultad de suspender permisos para empresas privadas en el mercado de combustibles o utilizar a la firma estatal Petróleos Mexicanos para asumir las licencias de sus rivales invocando razones de seguridad nacional.

Los detractores temen que la ley pueda usarse para expropiar empresas privadas en un intento del presidente por volver a convertir a Pemex, como se conoce al gigante petrolero, en una importante fuerza económica, reduciendo la competencia. Las agencias de calificación crediticia y el Gobierno de Estados Unidos advirtieron que el apoyo de AMLO a las empresas estatales con pérdidas está agotando los recursos públicos.

Tribunales

Otra de las reformas permite una radical reforma de los tribunales mexicanos, donde la corrupción y el nepotismo han sido ampliamente documentados. Sin embargo, la legislación incluyó la inesperada extensión de los plazos de los principales funcionarios judiciales, incluido del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, quien es considerado aliado del presidente y su principal asesor legal.

Los legisladores de la oposición han dicho que las extensiones violan la Constitución y advierten que son un presagio de lo que podría suceder en la segunda mitad de la Administración de López Obrador.

Empresas de telecomunicaciones

El Congreso también aprobó un proyecto de ley que exigirá el registro de datos biométricos para todos los números de teléfonos móviles en el país. El Gobierno dice que las medidas son necesarias para combatir las bandas del crimen organizado que operan usando teléfonos prepagos. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) solicitó a la Corte Suprema que declare inconstitucional el proyecto de ley, diciendo que la información personal de millones de personas se pondrá en riesgo.

Trabajo

A principios de abril, Morena aprobó una ley para regular la subcontratación laboral como parte de los esfuerzos para combatir la evasión fiscal. Algunas compañías se valen de entidades externas para emplear a sus trabajadores y evitar pagar impuestos de nómina y cuotas de seguridad social.

Se espera que los cambios aumenten los costos laborales en México, donde muchas empresas han utilizado acuerdos de externalización para limitar las tasas de participación en las ganancias. La ley introducirá sanciones penales para las estructuras corporativas que evadan impuestos.

Ferrocarriles, etc.

El Senado votará el jueves un proyecto de ley que podría reducir la duración de las concesiones ferroviarias de 50 a 30 años e imponer multas más altas por violar las reglas, otra propuesta que tiene a las compañías preocupadas de que los contratos existentes realizados por Gobiernos anteriores puedan romperse.

Los legisladores también aprobaron una ley que limita los salarios de los funcionarios públicos al salario del presidente, que López Obrador redujo, y están trabajando en un proyecto de ley que ayudaría a preservar el registro de partidos más pequeños que están alineados con Morena. El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo esta semana que las leyes electorales deben ser completamente reformadas.

Si bien es poco probable que este proyecto de ley o la propuesta ferroviaria sean aprobados por ambas cámaras antes de que termine este período del Congreso el viernes, Morena podría intentar convocar una sesión extraordinaria durante el verano antes de que el nuevo Congreso se incorpore en septiembre.

