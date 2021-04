Amazon supera estimaciones, furor por compras en línea permanece

(Bloomberg) -- Amazon.com Inc. continúa con su racha de rápido crecimiento, reportando un gran aumento en las ventas y con un pronóstico alcista, aun cuando el lanzamiento de las vacunas planteó la posibilidad de un regreso a los hábitos de compra prepandémicos en Estados Unidos.

Los ingresos del primer trimestre aumentaron 44% a US$108.500 millones, superando las estimaciones de los analistas. Las ganancias fueron de US$15,79 por acción, también superiores a las esperadas por Wall Street.

Las ventas estarán entre US$110.000 millones y US$116.000 millones en el trimestre que finaliza en junio, dijo el jueves en un comunicado la compañía con sede en Seattle. Los analistas, en promedio, estimaron ventas por US$108.400 millones, según datos compilados por Bloomberg.

“Un trimestre fantástico”, dijo Poonam Goyal, analista sénior de Bloomberg Intelligence. “Bueno en general y muestra el poder de permanencia de los hábitos cambiantes de los consumidores que se inclinarán más hacia lo digital”.

Las acciones subieron alrededor de 3% en operaciones extendidas, lo que las puso en camino de un récord cuando se inicien operaciones en Nueva York el viernes. En los últimos 12 meses, la acción ha ganado alrededor de 45%.

Amazon dijo que Prime Day, la bonanza de compras de la compañía para los miembros de su suscripción de US$119 al año, tendrá lugar en el segundo trimestre. Eso podría ayudar a que los resultados de primavera de la compañía parezcan más optimistas en comparación con en mismo período en 2020 cuando muchas personas estaban en confinamiento y comprando casi exclusivamente en línea.

Amazon ha sido uno de los grandes ganadores de la pandemia de coronavirus, a medida que los compradores reacios a las multitudes se apresuraron a comprar en línea. A principios de este mes, el director ejecutivo, Jeff Bezos, dijo que la compañía tenía 200 millones de suscriptores Prime, en comparación con los 150 millones a principios de 2020. Pero con la puesta en marcha de la campaña de vacunación en EE.UU., el mercado más grande de Amazon, los inversionistas han estado examinando los datos en busca de señales de que los consumidores comenzarán a gastar más dinero en las tiendas físicas, salir a comer y viajar.

Los negocios de publicidad y computación en la nube de la empresa, que generan márgenes más amplios que la operación minorista, siguen creciendo rápidamente. Las ventas en Amazon Web Services, la división de la nube, subieron 32% a US$13.500 millones. El otro segmento de la compañía, que comprende principalmente anuncios, experimentó un aumento de los ingresos de 77% a US$6.900 millones.

Nota Original:Amazon Sales Beat Estimates as Pandemic Shopping Continues (2)

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.