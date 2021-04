Agudización de escasez global de chips golpea a Apple, BMW, Ford

(Bloomberg) -- La escasez mundial de chips va de mal en peor y los fabricantes de automóviles en tres continentes se unieron a las grandes tecnológicas Apple Inc. y Samsung Electronics Co. en atribuir recortes de producción y pérdidas de ingresos por la crisis.

En un vertiginoso lapso de 12 horas, Honda Motor Co. dijo que detendrá la producción en tres plantas en Japón; BMW AG reducirá turnos en fábricas en Alemania e Inglaterra; y Ford Motor Co. redujo su pronóstico de ganancias para el año completo debido a la escasez de chips que se extenderá hasta el próximo año. Más tarde, Caterpillar Inc. indicó que es posible que no pueda satisfacer la demanda de maquinaria utilizada por las industrias de la construcción y la minería.

Ahora, las mismas compañías que se beneficiaron de la creciente demanda de teléfonos, computadoras portátiles y productos electrónicos durante la pandemia que causó la escasez de chips, están sintiendo el golpe. Después de un excelente segundo trimestre, el director financiero de Apple, Luca Maestri, advirtió que las restricciones de suministro están reduciendo las ventas de iPad y Mac, dos productos que tuvieron un desempeño especialmente bueno durante los bloqueos. Maestri dijo que esto reducirá los ingresos entre US$3.000 millones a US$4.000 millones durante el tercer trimestre fiscal.

“Es una lucha y hay que estar en contacto diario con sus proveedores. Debe asegurarse de ser importante para ellos”, dijo el director ejecutivo de Nokia Oyj, Pekka Lundmark, el jueves en Bloomberg Television. “Cuando hay una escasez en el mercado, entran en juego factores como lo importante que eres en el panorama general, qué tan fuertes son tus relaciones y cómo manejas las expectativas”.

Mientras tanto, las compañías que suministran chips están informando un aumento de las ventas y se comprometen a invertir miles de millones para expandir la capacidad mientras luchan por mantenerse al día con la demanda. Qualcomm Inc., el mayor fabricante de chips para teléfonos inteligentes del mundo, dijo que la demanda para los teléfonos está aumentando a medida que la vida vuelve a la normalidad en algunos mercados que habían sido bloqueados por la pandemia de covid-19.

STMicroelectronics NV, un proveedor clave de chips para fabricantes de automóviles, dijo que la ganancia para su unidad de automóviles y energía aumentó 280% en el primer trimestre.

Samsung, que es productor y usuario de chips, dijo el jueves que la escasez de componentes contribuirá a una caída en los ingresos y las ganancias este trimestre en su división móvil, que produce sus teléfonos inteligentes Galaxy.

El déficit de semiconductores críticamente necesarios ha obligado a toda la industria automotriz a reducir la producción, dejando bajos inventarios en las concesionarias justo cuando los consumidores salen de los confinamientos por el covid-19. Solo la semana pasada, Jaguar Land Rover Automotive Plc, Volvo Group y Mitsubishi Motors Corp. se unieron a la lista de fabricantes con paralización de operaciones.

Más allá de Apple, la escasez de chips amenaza con frenar un repunte incipiente en todo el mercado de teléfonos inteligentes. Los envíos a todo el mundo aumentaron un estimado de 27% a 347 millones de dispositivos en el primer trimestre, ayudados por una gran cantidad de nuevos modelos y la rápida recuperación pospandémica de China. La escasez de componentes como los procesadores de aplicaciones podría socavar ese impulso durante el resto de 2021.

En Ford, la escasez probablemente reducirá la producción en 1,1 millones de vehículos este año, dijo el director financiero, John Lawler, en una llamada con la prensa. El fabricante de automóviles espera que la escasez de suministros de chips dañe las ganancias en US$2.500 millones.

Nota Original:Global Chip Drought Hits Apple, BMW, Ford as Crisis Worsens (1)

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.