ACTUALIZA 1-Casos COVID-19 en India superan los 18 millones mientras sepultureros trabajan contra el tiempo

BENGALURU, 29 abr (Reuters) - El total de casos de COVID-19 en India superó los 18 millones el jueves tras otro récord mundial de infecciones diarias, mientras los sepultureros trabajaban las 24 horas para enterrar a los muertos y cientos más eran incinerados en piras improvisadas en parques y estacionamientos.

India, el segundo país más poblado de mundo, reportó 379.257 nuevas infecciones y 3.645 nuevas muertes el jueves. Datos del Ministerio de Salud mostraron el mayor número de decesos en un solo día desde el inicio de la pandemia.

El sepulturero de Mumbai, Sayyed Munir Kamruddin, dijo que él y sus colegas estaban trabajando sin descanso para enterrar a las víctimas.

"No le tengo miedo al COVID, he trabajado con valentía. Se trata de valentía, no de miedo", dijo el hombre de 52 años. "Este es nuestro único trabajo. Recibir el cuerpo, sacarlo de la ambulancia y luego enterrarlo".

Cada día, miles de indios buscan camas de hospital y oxígeno para salvar la vida de familiares enfermos, utilizando aplicaciones de redes sociales y contactos personales. Las camas de hospital que están disponibles, especialmente en las unidades de cuidados intensivos, se ocupan en minutos.

El ejército está llevando suministros claves, como tanques de oxígeno, por todo el país y abrirá sus centros médicas a los civiles. Hoteles y vagones de ferrocarril se han convertido en instalaciones de cuidado intensivo ante la falta de camas de hospital.

La mejor esperanza de India para frenar la segunda ola mortal es vacunar a su vasta población, afirmaron expertos. El gobierno abrió el miércoles el registro para que todos los mayores de 18 años se inoculen a partir del sábado.

Pero aunque es el mayor productor mundial de vacunas, India no tiene las existencias para los 800 millones que se estima que ahora son elegibles. Muchos de quienes quisieron inscribirse no pudieron y se quejaron en redes sociales de no conseguir cupo o de no poder entrar al sitio web, ya que se caía repetidamente.

CIFRA REAL DE MUERTOS SERIA MUCHO MAYOR

Sólo un 9% de la población de los cerca de 1.400 millones de habitantes de India ha recibido una dosis desde que comenzó la campaña en enero, primero con los trabajadores de la salud y luego con los ancianos.

Pero, aunque la segunda ola abrumó al sistema de salud, la tasa oficial de mortalidad es menor que la de Brasil y Estados Unidos.

India ha reportado 147,2 muertes por millón de población, según el rastreador global COVID-19 de Reuters, proporción mucho más baja que Brasil y Estados Unidos, que reportaron cifras de 1.800 y 1.700 respectivamente.

Sin embargo, expertos médicos creen que los verdaderos números de COVID-19 de la India pueden ser de cinco a 10 veces mayores que el recuento oficial.

El primer ministro Narendra Modi ha sido criticado por permitir manifestaciones políticas masivas y festivales religiosos que han sido eventos de gran difusión en las últimas semanas.

"La gente de este país tiene derecho a un relato completo y honesto de lo que llevó a más de mil millones de personas a una catástrofe", sostuvo Vikram Patel, experto en salud global de la Escuela de Medicina de Harvard, en el periódico Hindu.

LA AYUDA COMIENZA A LLEGAR

India espera que lleguen cerca de 550 plantas generadoras de oxígeno de todo el mundo a medida que la ayuda médica comience a suministrarse, dijo el jueves el secretario de Relaciones Exteriores, Harsh Vardhan Shringla.

A la capital llegaron dos aviones de Rusia con 20 concentradores de oxígeno, 75 ventiladores, 150 monitores de cabecera y 22 toneladas métricas de medicamentos.

Estados Unidos mandará insumos por valor de más de 100 millones de dólares, incluidos 1.000 cilindros de oxígeno, 15 millones de máscaras N95 y 1 millón de pruebas de diagnóstico rápido, dijo la Casa Blanca, agregando que empezarán a llegar el jueves.

Estados Unidos también redirigió su propio pedido de vacunas de AstraZeneca a India, para permitirle producir más de 20 millones de dosis de vacunas, dijo la Casa Blanca.

India recibirá un primer lote de la vacuna Sputnik V de Rusia el 1 de mayo. El fondo soberano RDIF de Rusia, que comercializa el Sputnik V a nivel mundial, ha firmado acuerdos con cinco fabricantes indios por más de 850 millones de dosis de vacunas al año.

Bangladesh indicó que enviaría alrededor de 10.000 viales de medicamentos inyectables antivirales y antivirales orales, 30.000 equipos de protección personal y varios miles de tabletas de minerales y vitaminas.

Alemania enviará 120 respiradores a India el sábado, seguidos de una instalación móvil de producción de oxígeno la próxima semana, dijo su Ministerio de Defensa. (Reporte de Anuron Kumar Mitra en Bengaluru, Tanvi Mehta en Delhi, Ruma Paul en Dhaka, Subrata Nag Choudhury en Kolkata; escrito por Michael Perry; Editado en español por Janisse Huambachano/Michael Susin)