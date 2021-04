5-3. McCutchen impulsa la victoria de los Filis sobre los Cardenales

En la imagen un registro de Andrew McCutchen (i), guardabosques de los Filis de Filadelfia, quien impulsó la carrera de la ventaja en el triunfo a domicilio de su equipo 5-3 sobre los Cardenales de San Luis. EFE/CJ Gunther/Archivo

San Luis (EE.UU.), 28 abr (EFE).- El guardabosques Andrew McCutchen regresó a la alineación e impulsó la carrera de la ventaja, ayudando a los Filis de Filadelfia a superaron 5-3 a los Cardenales de San Luis, en un juego en el que el jardinero Bryce Harper fuera golpeado en la cara por un lanzamiento.

Harper abandonó el juego en la sexta entrada luego de recibir un golpe en la mejilla izquierda en una recta de 97 millas por hora del relevista zurdo dominicano Génesis Cabrera.

Más tarde, Harper publicó un vídeo en Instagram que decía: "Todo salió bien. La cara sigue ahí. Nos vemos pronto".

El toletero All-Star se levantó y salió del campo, la sangre goteaba de un corte cerca del costado de su nariz.

"Fue al hospital para hacerse una tomografía computarizada. Estamos esperando noticias. Solo rezamos para que todo esté bien. Esperamos que no haya fracturas", dijo el piloto de los Filis, Joe Girardi.

Cabrera golpeó al siguiente bateador, Didi Gregorius, con una bola rápida de 94 millas por hora. Girardi salió del dugout para quejarse al árbitro del plato Chris Segal y fue expulsado.

Cabrera, a través del traductor Antonio Mujica, expresó remordimiento por su pitcheo.

"Lo siento mucho por Bryce Harper", dijo Cabrera. "Quiero nuevamente disculparme por toda la acción que sucedió, especialmente con Harper. Realmente le deseo lo mejor y espero que se recupere rápidamente. El juego se me escapó. Realmente lamento todo lo que sucedió. No fue intencional".

La victoria se la acreditó el relevo Brandon Kintzler (1-0) en trabajo de una entrada y dos tercios.

Por los Cardenales perdió Cabrera (0-1) al permitir imparable y carrera.