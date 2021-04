Turquía.- Turquía culpa a la "negligencia" de la UE del incidente con Von der Leyen y niega las acusaciones de machismo

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Exteriores de Turquía ha rechazado este miércoles las acusaciones de machismo por el incidente protocolario que se registró en la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al país y ha culpado a la "negligencia" de la UE del mismo.



Mediante un comunicado, el portavoz de Exteriores turco, Tanju Bilgic, ha reiterado que lo ocurrido "no tiene nada que ver con ser europeo, ser mujer, el Convenio de Estambul y la posición de la Comisión Europea". "Tampoco tiene sentido buscar intenciones maliciosas a este respecto", ha agregado.



Así, según Bilgic, el problema fue "resultado de la descoordinación y negligencia del protocolo de la UE entre sí" y Turquía "cumplió con las demandas que le fueron transmitidas".



"De acuerdo con las regulaciones del protocolo universal, no hay una aplicación diferente en los acuerdos del protocolo en Turquía según el género de los titulares de la autoridad", ha continuado, antes de pedir que no se cuestione la "hospitalidad" y la "experiencia" para acoger delegaciones en Turquía. Asimismo, ha sostenido que el país euroasiático tiene "una tradición diplomática profundamente arraigada".



Por ello, ha indicado que es "lamentable" que el evento, resultado de las "luchas políticas internas de la UE" y "conocido por los funcionarios de la UE en su totalidad", se use "como material para los debates políticos en algunos países de la UE y esté particularmente asociado con la discriminación de género".



"Lo importante es la visita conjunta de los dos principales líderes institucionales de la UE al país candidato Turquía y el contenido y los resultados de esa visita", ha sostenido Bilgic, que ha reiterado la "esperanza" de Ankara de que "las instituciones de la UE no causen problemas similares en otros lugares al alcanzar un consenso entre ellas".



De forma paralela, el representante de la cartera de Exteriores turca ha hecho hincapié en que al país "le complace" que una mujer haya asumido la presidencia de la Comisión Europea por primera vez y que este hecho "constituye un paso importante en el empoderamiento y la igualdad de derechos de las mujeres". "Nuestro presidente (Recep Tayyip Erdogan) tiene una relación cercana y amistosa con Ursula von der Leyen, basada en la confianza y el respeto mutuos", ha remachado.



Von der Leyen quedó relegada a un sofá durante la reunión tripartita con Erdogan y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. La presidenta de la Comisión Europea, que ha señalado que el episodio debe servir para redoblar la defensa de la igualdad, ha afirmado haberse sentido "sola y herida" durante el mismo. Michel, por su parte, ha pedido disculpas en repetidas ocasiones porque la polémica también se centró en su figura, por la falta de respuesta ante el desplante.