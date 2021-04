Sudamericanos en Europa: Marquinhos vuelve con gol y Éder Militao convence en Madrid  

El defensor brasileño Marquinhos marcó el tanto que mantiene al PSG con opciones en la eliminatoria de semifinal de la Champions League luego de caer derrotado ante Manchester City (2-1).

Por su parte, el argentino Ángel Di María llegó a 103 pases a gol con la camiseta del PSG, convirtiéndose en el máximo asistente en la historia del club.

En Madrid, el zaguero brasileño Éder Militao volvió a fungir como bastión de la defensa del Real Madrid y registró una asistencia en el empate entre el cuadro merengue y el Chelsea (1-1).

- Marquinhos y Di María mantienen vivo al PSG -

Manchester City dio la vuelta al marcador para llevarse el primer encuentro de la semifinal de Champions League ante PSG (2-1) disputado en la capital francesa.

El defensor central Marquinhos fue el encargado de abrir el marcador, adelantando al conjunto local antes de que los tantos de Kevin De Bruyne y Riyad Marezh inclinaran la balanza hacia el cuadro visitante.

El capitán del cuadro parisino, que volvió a la actividad luego de recuperarse de una lesión en un aductor, puso el 1-0 en el tanteador antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora (15) con un potente cabezazo a un servicio del argentino Ángel Di María en el cobro de un tiro de esquina.

Marquinhos, que hiló dos partidos europeos viendo puerta, sumó su tercer tanto en la presente edición del torneo y completó los 90 minutos del encuentro.

"Concedimos dos goles, esos pequeños detalles son los que cuentan", lamentó el brasileño, quien sin embargo, se mostró esperanzado en conseguir el boleto a la gran final.

"Si no creemos en nosotros, no tiene sentido hacer el viaje (para disputar la vuelta). Estuvimos muy cerca y no debemos tener dudas, sino mejorar en nuestros puntos débiles. Tenemos todo lo que necesitamos para darle la vuelta a la situación", comentó.

Di María, por su parte, estableció un nuevo récord al llegar a 103 pases a gol con la camiseta del PSG, ubicándose como el máximo asistente en la historia del club.

El Fideo, quien repitió como titular disputando 80 minutos antes de salir de cambio, suma 34 asistencias en el torneo europeo, sólo detrás de Lionel Messi (36) y Cristiano Ronaldo (42).

En tanto, Neymar Jr. fue titular y participó los 90 minutos, aunque se marchó sin ver puerta, mientras el centrocampista Leandro Paredes completó 83 minutos antes de ser sustituido por Ander Herrera.

Por el Manchester City, el arquero brasileño Ederson se mantiene fijo en el esquema de Josep Guardiola. Aunque encajó un tanto, realizó cinco paradas para asegurar el triunfo de su equipo.

- Militao registra una asistencia en Champions -

El defensor brasileño Éder Militao tuvo un papel importante en el empate entre Real Madrid y Chelsea (1-1) por la ida de la semifinal de Champions League.

El central, que se mantiene fijo en el once de Zinedine Zidane ante la ausencia de Sergio Ramos por lesión, dio una sólida actuación en defensa y registró su primer asistencia de la temporada al poner un centro al área para que Karim Benzema firmara las tablas (29) de un derechazo.

La jugada había comenzado con un pase largo del lateral brasileño Marcelo, quien fue titular y portó el gafete de capitán.

Marcelo no había gozado de minutos en la Champions League desde la derrota en el partido inaugural de la fase de grupos ante el Shakhtar (3-2).

Por su parte, los también brasileños Casemiro y Vinícius Jr. jugaron de inicio. El centrocampista disputó el partido completo mientras el volante, que adelantó su posición para acompañar a Karim Benzema en punta, participó durante 66 minutos antes de ser reemplazado por Eden Hazard.

En tanto, Rodrygo Goes ingresó en la recta final (92) para sustituir al goleador francés.

