Simeone, pendiente de Savic, Koke y Joao

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone (2i), durante el entrenamiento que el equipo ha llevado a cabo este miércoles en la Ciudad deportiva Wanda de Majadahonda, en Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez.

Majadahonda (Madrid), 28 abr (EFE).- Ni Stefan Savic ni Koke Resurrección ni Joao Félix se entrenaron este miércoles con el grupo ni participaron en las primeras pruebas del once de Diego Simeone para la visita a Elche, condicionadas sobre todo por las dos primeras ausencias, pero también con la certeza de la vuelta a la titularidad de Luis Suárez, Thomas Lemar y José María Giménez.

Tanto el central montenegrino como el centrocampista madrileño y el atacante portugués, este último reaparecido el pasado domingo en competición tras dos duelos fuera por un esguince en el tobillo derecho, hicieron trabajo alternativo. El club no informó de ningún tipo de dolencia, con lo que deberían estar listos ante el Elche.

En ese panorama, los dos próximos entrenamientos, jueves y viernes, verificarán si están o no en condiciones no sólo de entrar en la convocatoria sino también en la alineación en el caso de Savic y Koke; el primero como central derecho y el segundo como medio centro, aunque Simeone ya ensayó este miércoles con alternativas.

En el caso de Savic, con la entrada de Mario Hermoso en el perfil izquierdo del centro de la defensa y el traslado a su derecha de José María Giménez, que retomará la titularidad después del partido cumplido de baja por ciclo de cinco amarillas ante el Athletic Club. Si Savic está disponible, formará esa demarcación junto a Giménez.

En cuanto a Koke, el técnico empleó este miércoles en su probable posición contra el Elche -el medio centro puro en una línea de cinco- a Geoffrey Kondogbia y a Héctor Herrera, con más insistencia en el primero que en el segundo, aunque ninguno de los dos será titular si está Koke, indiscutible en el esquema de Simeone.

JOAO, SAÚL Y HERRERA APUNTAN AL BANQUILLO

En el resto de puestos, Luis Suárez recuperará la titularidad en la delantera, después de cuatro partidos. Tres se los perdió entre una lesión muscular en el gemelo derecho y un encuentro de sanción por ciclo de cinco amarillas. El otro, el pasado domingo contra el Athletic, empezó de suplente recién restablecido de esa dolencia.

Ahora volverá al once en Elche, al igual que Thomas Lemar en el centro del campo, como interior izquierdo. El derecho será Marcos Llorente, ambos al lado de Koke. Los extremos, mientras, serían Yannick Carrasco, por la izquierda, y Ángel Correa, por la derecha, según las pruebas del técnico, dentro de una estructura 4-5-1, con la duda de si habrá sitio o no para Joao Félix, aunque, por ahora, el delantero portugués apunta al banquillo en el Martínez Valero.

En la línea de cuatro en defensa, a la espera de Savic, son aparentemente fijos Kieran Trippier y Renan Lodi, como laterales derecho e izquierdo, respectivamente, y Giménez. El otro central saldrá entre Savic o Mario Hermoso, antes titular casi fijo, suplente los tres últimos encuentros y ahora sólo una alternativa.

Según esas pruebas, el próximo sábado ante el Elche perderán la titularidad que sí tuvieron el pasado domingo en el nuevo San Mamés tanto el central Felipe Monteiro como los centrocampistas Saúl Ñíguez y Héctor Herrera, inamovible del once en los cinco y cuatro últimos encuentros de su equipo, respectivamente.