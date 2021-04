Senado empieza a derogar regulaciones del período final de Trump

(Bloomberg) -- Los demócratas del Senado comenzarán el miércoles a usar un procedimiento especial para derogar partes de la agenda regulatoria de Donald Trump, comenzando por la rescisión de una medida que dificulta a la Agencia de Protección Ambiental limitar las fugas de metano, un importante gas de efecto invernadero, de pozos de petróleo y gas.

La votación sobre la regla del metano es la primera de varias que los demócratas planean realizar en virtud de la ley de revisión del Congreso. Esa norma, de 1996, permite a los legisladores rescindir las regulaciones federales aprobadas en los últimos días de una Administración presidencial, siempre que hayan entrado en vigor pocos meses antes de que asuma un nuevo Congreso.

Se había usado solo una vez antes de 2017 cuando los republicanos, liderados por el entonces presidente Donald Trump, la usaron para derogar 14 reglas de la era de Obama, entre ellas una que limitaba la capacidad de los enfermos mentales para comprar armas de fuego y otra que obligaba a las compañías petroleras a revelar sus pagos a Gobiernos extranjeros.

Solo se necesita una votación mayoritaria, lo que significa que los demócratas, que controlan el Senado, pueden hacerlo sin votos republicanos.

Los demócratas han presentado seis resoluciones que apuntan a regulaciones promulgadas durante los últimos meses del Gobierno de Trump, según la coalición para salvaguardas sensibles que sigue la ley de revisión del Congreso. Entre los objetivos está uno de la Oficina del Contralor de la Moneda que, según los críticos, permite préstamos depredadores y otro de la Comisión de Bolsa y Valores que dificulta que pequeños grupos de accionistas corporativos presenten resoluciones sobre sostenibilidad y otros temas.

Otras regulaciones que están abordando los demócratas incluyen una medida del Departamento de Salud y Servicios Humanos que requiere que la agencia revise miles de regulaciones para evitar que expiren, y una regla de la Administración del Seguro Social que permite a los abogados de la agencia sustituir a los jueces de derecho administrativo independientes al decidir las determinaciones de discapacidad, según la coalición, que está compuesta por grupos laborales, ambientales y de protección del consumidor.

Además del voto sobre el metano, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo que la Cámara Alta adoptará una resolución para derogar una norma de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo que, según los críticos, dificulta a los trabajadores prevalecer contra los empleadores en demandas de discriminación en el lugar de trabajo.

La medida para derogar la regla del metano de Trump cuenta con el apoyo de la senadora republicana Susan Collins, de Maine, así como de algunos productores de petróleo y gas, como Royal Dutch Shell Plc, Equinor ASA, Cheniere Energy Inc. y Pioneer Natural Resources Company.

La regla del metano de Trump puso fin a los límites de emisiones específicas de metano en pozos nuevos de petróleo y gas, al tiempo que elimina las restricciones adicionales a las fugas de compuestos orgánicos volátiles de los equipos de transmisión y almacenamiento de gas que causan el esmog.

El metano, el componente principal del gas natural, es una valiosa fuente de energía y producto básico por derecho propio. Sin embargo, también es un poderoso contaminante que atrapa el calor y puede exacerbar el cambio climático cuando se escapa de pozos petroleros o gasoductos. Representa aproximadamente una décima parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de EE.UU. y se estima que tiene una capacidad al menos 84 veces mayor que el dióxido de carbono para calentar la atmósfera durante un período de 20 años.

“Si podemos aprobar esto, sería el proyecto de ley sobre cambio climático más significativo que hemos aprobado en varios años”, dijo el senador Rey Angus, independiente de Maine, que patrocina la resolución. “Esta es una gran oportunidad para este país”.

