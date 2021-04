Rocío Flores confiesa de dónde saca las fuerzas en el peor momento de su vida

13/04/2021 Rocío Flores, antes de poner rumbo a Málaga para reencontrarse con su familia tras 15 días en la capital EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



Esta noche se emite el octavo capítulo de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', un episodio en el que Rocío Carrasco afronta la complicada relación con su hija Rocío Flores, relatando la pesadilla que vivió por el maltrato continuado de la joven, que terminó con una brutal paliza en 2012 - cuando Ro tenía 15 años -, en el que fue el último dia que se vieron.



Buscando proteger a su hija, Rociíto ha eliminado casi 12 minutos de su relato original, con episodios demasiado duros como para hacerlos públicos y evitando que se señale (todavía más) a la joven, que para su madre es una de las grandes víctimas de Antonio David que, por la manipulación de su padre se convirtió posteriormente en su verdugo.



En el momento más complicado, Rocío Flores saca fuerzas de flaqueza e, intentando continuar con su vida al margen del brutal testimonio de su madre, ha viajado a Madrid para continuar con su férrea defensa de Olga Moreno en 'Supervivientes'.



Sin poder ocultar su abatimiento y confesando que "no sé" de dónde saca las fuerzas para continuar adelante, Rocío asegura que son sus hermanos Lola y David quienes le están dando la vida en los días más difíciles para ella: "La verdad es que sí, para qué te voy a mentir". Y es que, como la nieta de Rocío Jurado asegura, en estos momentos cuenta con el apoyo tanto de su padre como de sus hermanos pequeños.



Reiterando que "no tengo nada que decir, lo siento", cuando le preguntamos si es cierto que le ha pedido explicaciones a su padre tras enterarse de que había intentado negociar y vender en televivión el episodio violento que vivió con su madre en el año, Rocío demuestra su educación agradeciendo a la prensa "vuestro respeto y por hacerlo lo mejor posible".



Sin querer pronunciarse sobre las brutales confesiones de su madre sobre su relación, y sin poder ocultar su dolor, Rocío responde con un "no tengo nada que decir" cuando le preguntamos si algún día escucharemos su versión.



Por último, la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' asegura que "no tenía ni idea" de que su tía Rosa Benito se había vacunado contra la Covid, pero prefiere no manifestarse sobre el apoyo que ésta y Amador Mohedano le han brindado en los últimos días, convirtiéndose en sus grandes defensores públicamente.