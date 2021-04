Reaperturas impulsan negocios de Google; acciones suben a récord

(Bloomberg) -- Los resultados de Google, que muestran un aumento en las ventas de anuncios relacionados con viajes y ventas minoristas, ofrecieron una visión del gasto en línea en un mundo pospandémico: las empresas están impulsando el marketing digital para captar a un público ansioso por reanudar algo parecido a la vida normal.

Alphabet Inc., matriz de Google, dijo que los ingresos del primer trimestre, excluidos los pagos a los socios de distribución, llegaron a US$45.600 millones, lo que superó las estimaciones de Wall Street. La compañía también reveló una gran recompra de nuevas acciones, lo que elevó los títulos de la compañía hasta un 5,5% a un máximo histórico intradiario de US$2.416,98.

Las restricciones impuestas a causa del covid-19 han limitado los viajes y las visitas a tiendas físicas, dos áreas clave del negocio de búsqueda de Google. Sin embargo, las acciones de Alphabet han subido más de 30% este año debido al optimismo. Las vacunas en Estados Unidos están reactivando estas actividades. La compañía también está avanzando más en el comercio electrónico, pero aún está por detrás de su rival Amazon.com Inc.

Si bien la mayoría de las principales empresas de tecnología prosperaron durante la pandemia, el desempeño de Alphabet fue desigual. Los ingresos por publicidad en YouTube aumentaron cuando las personas se quedaron encerradas en casa y buscaban formas de combatir el aburrimiento viendo videos en línea. El negocio de computación en la nube de Google también creció rápidamente debido a un aumento en la demanda de servicios basados en internet por parte de trabajadores remotos. Sin embargo, el motor de búsqueda en línea eclipsa estas otras operaciones debido a búsquedas sobre vuelos y hoteles, pese a una caída en las consultas comerciales.

Ahora, con más de 1.000 millones de vacunas contra el covid-19 administradas, según el rastreador de vacunas de Bloomberg, los consumidores han comenzado a aventurarse a ir a restaurantes, tiendas e incluso destinos de vacaciones, y a menudo interactúan con los servicios y anuncios de Google antes de hacerlo.

Ruth Porat, directora financiera, dijo que los resultados “reflejan una mayor actividad de los consumidores en línea y un crecimiento generalizado en los ingresos de los anunciantes”.

Durante una conferencia telefónica con analistas, Porat dijo que no está claro qué tan “duradero” será el cambio reciente en el comportamiento del consumidor, ya que dependerá del ritmo global de la recuperación del covid-19.

Los analistas de Barclays dijeron que YouTube y los segmentos de búsqueda de Alphabet experimentaron un cambio significativo en la participación de otros canales de publicidad, lo que atenuó las preocupaciones sobre la alta penetración de Google en el mercado publicitario.

La junta de Alphabet autorizó a la compañía a recomprar hasta US$50.000 millones adicionales de su capital social de Clase C.

La búsqueda y otros negocios relacionados generaron ventas de US$31.900 millones en el primer trimestre, por sobre las estimaciones de Wall Street de US$29.900 millones.

Los ingresos publicitarios de YouTube aumentaron un 49% a US$6.000 millones; los analistas esperaban US$5.700 millones. YouTube Shorts, su competidor de TikTok, registró 6.500 millones de visitas diarias en marzo, frente a los 3.500 millones de fines de 2020.

Los ingresos de Google Cloud aumentaron a US$4.000 millones, en línea con las expectativas de Wall Street.

Los ejecutivos dijeron que la tienda Google Play, los ingresos no publicitarios de YouTube y los hardware de consumo fueron los principales impulsores del crecimiento en la categoría “otros de Google”.

Otras apuestas de Alphabet, como vehículos autónomos y drones de entrega, generaron ingresos de US$198 millones. Esa división perdió US$1.150 millones.

Alphabet generó en general US$17.900 millones de utilidad, o US$26,29 por acción, en el trimestre más reciente, en comparación con US$6.800 millones, o US$9,87 por acción, un año antes.

