Raúl Fernández y Pedro Acosta en busca de ser "profetas en su tierra"

EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO/Archivo

Madrid, 28 abr (EFE).- Los españoles Raúl Fernández (Kalex) y Pedro Acosta (KTM) buscarán ser "profetas en su tierra" en sus respectivas categorías este fin de semana, en el que se disputa la cuarta prueba puntuable del campeonato del mundo, el Gran Premio de España, en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera.

Raúl Fernández llega pletórico tras la primera victoria conseguida en Portugal hace menos de quince días, que le ha permitido encaramarse a la segunda posición del campeonato con apenas cuatro puntos de desventaja sobre el australiano residente en España, Remy Gardner (Kalex), quien sin haber ganado todavía ninguna carrera no se ha bajado del podio, al cosechar dos segundas posiciones y un tercero.

El rival más directo de ambos, el británico Sam Lowes (Kalex), que comenzó la temporada arrollando a sus rivales con dos victorias consecutivas en Catar, perdió el liderato del campeonato tras sumar un "cero" en Portugal como consecuencia de una caída y en un mundial de regularidad como será el de 2021, eso es ceder demasiado terreno a sus rivales, aunque se encuentre a dos puntos del español y a seis del oceánico.

Ellos serán las principales figuras en la categoría de Moto2, aunque no las únicas por lo que se ha visto en las primeras carreras de la temporada, en la que los italiano Marco Bezzecchi (Kalex) y Fabio di Giannantonio (Kalex), los españoles Arón Canet (Boscoscuro), Augusto Fernández (Kalex), Xavier Vierge (Kalex), Albert Arenas (Boscoscuro) y Jorge Navarro (Boscoscuro), o el estadounidense Joe Roberts (Kalex) pueden tener muchas cosas que decir en un campeonato que no ha hecho más que empezar.

Las carreras de Moto2 han pasado a convertirse en un espejo de lo que habitualmente sucede en Moto3, con un nutrido grupo de pilotos en cabeza que suele disputarse las posiciones finales, salvo que alguno tenga ese "poco más", que tuvo Raúl Fernández en Portimao.

Y, al hablar de Moto3, parece que el líder es algo más sólido que en Moto2 pues todo un debutante en el campeonato y con apenas 16 años, el español Pedro Acosta, suma como peor resultado en sus tres primeras intervenciones en el campeonato del mundo un segundo, con dos victorias consecutivas en cuanto le cogió el "gustillo" a la moto y la competición.

Acosta podría arrebatar al italiano Loris Capirossi el título de campeón del mundo más joven de la historia, que ostenta desde 1990, cuando también en la temporada de su debut en el campeonato se proclamó campeón con apenas 17 años y cinco meses.

El piloto español llega al mundial de la mano del siempre eficaz y competitivo equipo del finlandés Aki Ajo, en el que ha demostrado una adaptación inusitada tanto a su personal como a la moto y al campeonato, y es ya una clara referencia en Moto3 en donde el resto de rivales deberán fijarse muy mucho en el piloto natural de Mazarrón (Murcia).

El desparpajo, naturalidad y pilotaje de Pedro Acosta ha sorprendido a muchos de sus rivales, aunque éste no debe olvidar que al lado suyo hay competidores del renombre y eficacia en su pilotaje como los también españoles Jaume Masiá (KTM) y Sergio García (Gasgas), el surafricano Darryn Binder (Honda), los italianos Romano Fenati (Husqvarna), Niccolo Antonelli (KTM) y Andrea Migno (Honda) o los japoneses Ayumu Sasaki (KTM) y Kaito Toba (KTM).

Juan Antonio Lladós