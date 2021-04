Quartararo se siente "bien", aunque "nunca se sabe lo que puede pasar"

EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO/Archivo

Madrid, 28 abr (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) llega líder al Gran Premio de España de MotoGP, que se disputará este fin de semana en el circuito Ángel Nieto de Jerez y por ello se siente "bien", aunque reconoce que "nunca se sabe lo que puede pasar en MotoGP.

"Estoy emocionado por correr en Jerez este fin de semana. Empezamos este gran premio con mucha confianza ya que el año pasado gané las dos carreras en ese circuito y ahora lo empiezo después de haber ganado las dos carreras anteriores", comenta satisfecho el piloto francés en la nota de prensa de su equipo.

"Por supuesto, nunca se sabe lo que puede pasar en MotoGP, pero me siento bien en este momento, ¡así que lo haremos lo mejor posible!", ensalzó Quartararo.

Su compañero de equipo, el español Maverick Viñales explicó que "normalmente, me siento muy bien en Jerez ya que es una pista en la que solemos ir rápido y somos bastante consistentes".

"La carrera de Portimao no salió como estaba previsto, pero el año pasado vimos lo fuertes que podemos ser en Jerez y si todo vuelve a ir así este fin de semana, puedo ocuparme del resto", aseveró Viñales. EFE

