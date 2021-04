Portaltic.-Apps preinstaladas en Android pudieron acceder a datos del sistema de notificaciones de exposición a la Covid-19

28/04/2021 Sistema de notificaciones de exposición a la Covid-19 de Google y Apple. El sistema de notificaciones de exposición a la Covid-19 de Google y Apple presenta un fallo en la versión de Android que ha permitido que aplicaciones preinstaladas en el dispositivo móvil pudieran acceder a datos sensibles del usuario. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE



El sistema de notificaciones de exposición a la Covid-19 de Google y Apple presenta un fallo en la versión de Android que ha permitido que aplicaciones preinstaladas en el dispositivo móvil pudieran acceder a datos sensibles del usuario.



El sistema desarrollado por Google y Apple está integrado en una aplicación desarrollada por el gobierno y las autoridades sanitarias correspondientes en casa país. Una vez instalada en el móvil, y aceptado el sistema, genera un identificador aleatorio que cambia cada varios minutos, y que intercambia con otros móviles próximos a través de Bluetooth en segundo plano.



El fin de este sistema es, por una parte, comprobar de forma periódica si el usuario ha estado cerca de personas diagnosticadas con Covid-19, en cuyo caso recibirá una notificación con instrucciones sobre cómo proceder. Por otra, mantener la privacidad de las personas que utilicen la 'app', ya los datos están anonimizados y protegidos por un sistema de balizas y claves que no identifica al usuario ni guarda la ubicación.



Sin embargo, en Android se ha identificado un problema de privacidad que ha permitido que las aplicaciones preinstaladas, que pueden tener más permisos que las aplicaciones que el usuario descarga de la Play Store, pudieran acceder a información sensible, como la actualidad de salud, la proximidad del usuario a una persona se hubiera contagiado o incluso llegar a identificarlo.



El problema se debe a que en Android, los identificadores que permiten el seguimiento de contactos se registran en la memoria del sistema, a la que normalmente no pueden acceder las aplicaciones, pero sí las que tienen privilegios adicionales como las preinstaladas por los fabricantes en los móviles.



Dichas 'apps' pueden leer los registros del sistema (system logs), como han indicado desde AppCensus, tras analizar su comportamiento. Los analistas de esta firma de análisis notificaron su descubrimiento en febrero a Google, según cuentan en The Markup, pero la compañía tecnológica no consiguió solucionarlo.



En un comunicado a este medio, el portavoz de Google José Castañeda ha confirmado que conocen el problema y que están trabajando en un parche para solucionarlo. "Fuimos notificados de un problema en el que los identificadores de Bluetooth eran accesibles temporalmente para aplicaciones con niveles de sistema específicos para fines de depuración, e inmediatamente comenzamos a implementar una solución para solucionar este problema", ha dicho.