Portaltic.-Apple intentó llevar Adobe Flash a iOS, pero los resultados de las pruebas fueron "vergonzosos"

MADRID, 28 Abr. (Portaltic/EP)



Apple tomó medidas para que Adobe Flash funcionara en sus dispositivos iOS, pero los resultados de los trabajos para que el reproductor multimedia funcionara fueron infructuosos debido a que la compañía no consiguió que creara valor añadido para el consumidor.



Los resultados de los intentos fueron "vergonzosos", ha asegurado el antiguo jefe de Ingeniería de Software de Apple, Scott Forstall, cuyas declaraciones en el juicio de Epic contra Apple por la eliminación de las 'apps' de Epic de la App Store han demostrado por primera vez que la compañía intentó traer a iOS el reproductor multimedia.



Las declaraciones de Forstall, recogidas por 9to5Mac, revelan que la corporación estadounidense ayudó a Adobe a adaptar la tecnología de la aplicación informática a los dispositivos móviles y tabletas con sistema operativo iOS, pero el rendimiento no acabó siendo el esperado.



Apple llegó a poner Flash en funcionamiento en iOS, pero Forstall asegura que "nunca pudo llegar a algo que supusiera un valor añadido para el consumidor". Así,explica que el reproductor ya desaparecido tenía un problema "por la forma en que se conecta a los sistema", que provoca una "pesadilla de virus" en Windows y Mac.



Adobe retiró el soporte para Flash Player a finales de diciembre de 2020, en favor de estándares abiertos como HTML5, WebGL y WebAssembly, y eliminó las páginas de descarga del reproductor, de tal forma que actualmente no es posible reproducir contenidos basados en Flash en ninguna plataforma.