Piñera sufre dura derrota política y promulgará retiro de fondos de pensiones

Actualiza con anuncio de Piñera ante fallo del Tribunal ///Santiago, 27 Abr 2021 (AFP) - El presidente de Chile Sebastián Piñera sufrió una dura derrota el martes cuando el Tribunal Constitucional rechazó la impugnación presentada por su gobierno contra la ley que permite un tercer retiro de hasta 10% de los fondos de pensiones, que ahora promulgará "sin perjuicio de no compartirla", admitió en un mensaje al país.Piñera dijo desde el Palacio presidencial de La Moneda que promulgará el mismo martes la ley que permite el retiro de 10% de los fondos privados de pensiones, el tercero que se admite desde que empezó la pandemia en marzo 2020 y que ha sido percibido por gran parte de la ciudadanía como la única tabla de salvación rápida para mantenerse durante largas cuarentenas. "En estos tiempos de grandes dificultades y grandes adversidades que estamos enfrentando, es más importante que nunca que todos los que creemos en la libertad, en la paz y en la democracia, rechacemos todo tipo de violencia y respetemos nuestro estado de Derecho", sostuvo Piñera."Como gobierno respetamos y aceptamos la decisión del Tribunal Constitucional, sin perjuicio de no compartirla. Por estas razones promulgaremos hoy la reforma para permitir el retiro de 10% de los ahorros previsionales", expresó Piñera en su mensaje al cabo de una inédita puja de poderes en la última semana, que ha marcado una de las peores crisis políticas en los 31 años de democracia en Chile.Por siete votos a favor y tres en contra, el pleno del Tribunal Constitucional resolvió "no acoger a tramitación el requerimiento" presentado por el gobierno contra la ley que despachó el viernes el Congreso con el apoyo de varios congresistas de derecha, parte de la coalición del gobierno."El presidente Sebastián Piñera se ha disparado en los pies; ha cometido un error histórico", señaló el diputado opositor del partido de centro izquierda PPD, Raúl Soto, una vez que trascendió la votación del Tribunal.El 30 de diciembre el Tribunal Constitucional había fallado en contra de una iniciativa similar que planteaba un segundo retiro de fondos de pensiones y que fue impugnada también por el gobierno conservador, pero terminó por concretarse tras la presentación de un proyecto similar del propio Ejecutivo.El Tribunal no entregó las razones del fallo. Pero el juez Iván Aróstica había adelantado que hoy "hay cambios no solo en situaciones fácticas; se han agravado las medidas de salubridad, hay resoluciones, hay leyes y está la propia sentencia del Tribunal Constitucional". - Enfrentamiento con el Congreso - La puja entre el presidente Piñera y el Congreso tiene como telón de fondo las cinco semanas de cuarentena en gran parte del país y el resurgimiento de protestas ante la tardanza y exceso de requisitos para optar a las ayudas sociales.La oposición recrimina a Piñera que las ayudas han sido pocas, selectivas y tardías para la magnitud de las cuarentenas prolongadas que han impactado en el bolsillo de muchos chilenos de niveles socioeconómicos medios y bajos, en una postura a la que han adherido amplios sectores de su coalición de gobierno. En respuesta a la iniciativa opositora, Piñera reiteró el martes que presentará una nueva iniciativa que busca subsanar los vacíos que a su criterio deja la ley original, y por ello mantuvo su propuesta para la entrega de un bono de 200.000 pesos (285 dólares) para unos tres millones de personas, que quedaron con sus cuentas en cero con los dos retiros anteriores autorizados en julio y enero. - Fuerte derrota- Sin intentar un acuerdo previo con la oposición, la estrategia de Piñera acentuó la profunda crisis institucional y política que enfrenta su gobierno, dijo el académico Marcelo Mella, de la Universidad de Santiago."El modo de tomar decisiones es un modo no sólo tecnocrático, sino que también extremadamente elitista, con poca conversación, y parte del malestar que caracteriza a la sociedad chilena hoy día es la demanda de una democracia donde los destinatarios de las políticas sean más considerados", afirmó Mella a la AFP.Con una popularidad en el nivel más bajo para un mandatario desde el retorno a la democracia (9%), Piñera ha perdido incluso el apoyo de sus aliados."Varias veces dijimos que el Gobierno corría un tremendo riesgo llevando esto al Tribunal Constitucional, porque era muy probable que sufriera una derrota. Lo que corresponde ahora es promulgar el proyecto que se aprobó en el Congreso", había advertido Mario Desbordes, precandidato derechista a la Presidencia.pa/pb/yow/mr -------------------------------------------------------------