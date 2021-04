Philadelphia vence 3-0 a Atlanta en inicio de cuartos de Liga de Campeones de Concacaf

Con su arquero Andre Blake como salvador en la primera mitad, el Philadelphia Union venció este martes por un contundente 3-0 al Atlanta United del argentino Gabriel Heinze en el arranque de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

El delantero polaco Kacper Przybylko logró un doblete en los minutos 57 y 73 y el estadounidense Anthony Fontana culminó la goleada en el 86 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (Georgia).

Philadelphia logró un gran resultado para el partido de vuelta del 4 de mayo en su estadio pero Heinze expresó su confianza en una remontada que les permita seguir vivos en este torneo, que ofrece un boleto para el Mundial de Clubes de la FIFA.

"Como hoy he visto jugar a mi equipo, me da mucha fuerza de que podemos seguir creciendo. Creo mucho en mi grupo de jugadores", subrayó el ex jugador del Real Madrid y el Manchester United, que cumple su primera temporada como técnico en Atlanta.

Los pupilos de Heinze dominaron con claridad la primera mitad con hasta cuatro claras ocasiones en las que Blake demostró por qué fue elegido el mejor arquero de la liga de fútbol norteamericana (MLS) la pasada temporada.

El veloz extremo mexicano Jürgen Damm tuvo la primera ocasión clara en el minuto 6 al recibir el balón en un contraataque y plantarse en un mano a mano frente al arquero jamaiquino, que achicó el espacio y despejó el remate con el pie.

El estadounidense Emerson Hyndman fue el siguiente en poner a prueba a Blake al enganchar de primera una potente volea tras un servicio de córner que el arquero envió fuera con una mano milagrosa.

El delantero venezolano Josef Martínez, que sustituyó en el once inicial al argentino Lisandro López, comenzó a aparecer con peligro en el minuto 37 con una asistencia al espacio en el área para la llegada del argentino Marcelino Moreno, cuyo disparo fue rechazado de nuevo por Blake.

- Przybylko fulmina con doblete -

Sin saber cómo sacarse de encima el dominio local, Philadelphia celebró llegar al descanso con el marcador a cero.

"Blake hizo unas atajadas increíbles", reconoció el técnico de Philadelphia, Jim Curtin. "En el descanso estaba muy decepcionado con mis delanteros por no proteger la pelota, nunca le hablé a Kacper más duro en su carrera conmigo y vaya respuesta dieron".

En el minuto 56, en la primera llegada con peligro de Philadelphia, el caboverdiano Jamiro Monteiro recibió la pelota en el balcón del área y filtró una pelota franca que Przybylko, libre de marcaje, disparó al cuerpo de Brad Guzan.

En el córner siguiente, la defensa de Atlanta no tomó nota de su error y permitió que Przybylko rematara solo en el segundo palo para abrir el marcador de la eliminatoria.

El gol fue un jarro de agua fría para los locales que, tras rozar el empate con un disparo al larguero del argentino Santiago Sosa, comenzó a descuidar de forma flagrante su retaguardia.

En el 73, Przybylko culminó un contraataque recibiendo solo en el área y fusilando a Guzan para poner el 2-0.

Anthony Fontana, aprovechando un pase de la muerte de Przybylko, acabó de frustrar a Atlanta al lograr el 3-0 en otro error defensivo.

"Tengo que admitir que Atlanta hizo un gran trabajo en el primer tiempo, nosotros lo pasamos mal", reconoció Przybylko. "Pero en el campo hay que tener siempre confianza y yo sabia donde quería golpear".

"Estamos bastante enojados, creo que no merecimos perder", dijo de su lado el volante de Atlanta Santiago Sosa, también esperanzado para el partido de vuelta. "Esto es fútbol, como ellos nos convirtieron tres goles, nosotros también podemos hacerlo".

Goles:

Philadelphia Union: Kacper Przybylko (57, 73) y Anthony Fontana (86)

Alineaciones:

Atlanta United: Brad Guzan - Alan Franco, Miles Robinson, George Bello - Jürgen Damm, Santiago Sosa, Emerson Hyndman, Franco Ibarra (Erick 'Cubo' Torres, 68), Ezequiel Barco - Marcelino Moreno (Jake Mulraney, 58) y Josef Martínez. DT: Gabriel Heinze.

Philadelphia Union: Andre Blake - Olivier Mbaizo, Jakob Glesnes, Jack Elliott, Kai Wagner - Alejandro Bedoya, José Martínez, Leon Flach (Anthony Fontana, 77), Jamiro Monteiro - Cory Burke (Sergio Santos, 46) y Kacper Przybylko. DT: Jim Curtin.

Tarjetas amarillas:

Atlanta United: Emerson Hyndman (48)

Philadelphia Union: José Martínez (7)

gbv/cl