Palestino y Goianiense chocarán por su primera victoria en la Copa Sudamericana

Guillermo Soto (i) de Palestino. EFE/ Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 28 abr (EFE).- El chileno Palestino y Atlético Goianiense de Brasil chocarán este jueves en busca de sus primeros tres puntos en la Copa Sudamericana, en un duelo válido por la segunda jornada del certamen internacional.

No ha sido el mejor de los comienzos para el plantel dirigido por el exfutbolista José Luis Sierra: Palestino se fue derrotado de Asunción tras caer por 2-0 ante Libertad y quedó en el último lugar del Grupo F, sin puntos.

Mientras, en el torneo local solo suma cuatro unidades en cuatro encuentros disputados, ubicándose en la decimotercera posición muy cerca del fondo.

Pese al buen manejo de balón que caracteriza el juego del cuadro de colonia, con jugadores experimentados como el seleccionado chileno Luis Jiménez, no ha sabido amarrar partidos parejos que terminan poniéndose cuesta arriba.

Con la flexibilidad táctica propia de los equipos de José Luis Sierra, Palestino apuntará a rescatar su primer triunfo como local para entrar en la pelea por la clasificación, considerando que solo los punteros de cada grupo podrán pasar a la siguiente fase en la nueva modalidad del torneo.

Por su parte, el cuadro brasilero dirigido por el exmundialista Jorginho llegará al país austral luego de empatar sin goles ante el argentino Newell's Old Boys, acumulando un punto en la tabla de posiciones del grupo.

En un partido plano, "El Dragón" fue el que más oportunidades ofensivas creó durante la segunda mitad del compromiso en el Estadio Antonio Accioly de Goiás, aunque faltó el toque final para finiquitar de cara al arco del cuadro argentino.

A la espera del inicio de la Seria A brasileña, Goianiense está enfocado en hacer un buen papel en la Sudamericana, siendo su participación en el mismo torneo en 2012, donde cayó en octavos de final ante Universidad Católica, el único antecedente de su paso por campeonatos continentales.

Alineaciones probables:

- Palestino: Cristopher Toselli; Ignacio Mesina, Pablo Alvarado, Cristián Suárez, Vicente Fernández; Sebastián Martínez, César Cortés; Bryan Carrasco, Misael Dávila, Jonathan Benítez; Luis Jiménez.

Entrenador: José Luis Sierra

- Atlético Goianiense: Fernando Miguel; Natanael Batista, Eder Ferreira, Nathan Silva, Dudu; Maranhão, Marlon Freitas; Danilo, Joao Paulo, Janderson; Ze Roberto.

Entrenador: Jorginho

Árbitro: será juez del encuentro el peruano Augusto Menéndez, apoyado por sus compatriotas Jonny Bossio, Stephen Atoche y Joel Alarcón.

Hora: 20:30 (00:30 GMT)

Estadio: El Teniente de Rancagua, Región de O'Higgins, Chile.