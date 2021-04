Pablo Marí: "Gerard Moreno es de lo mejor que hay en España"

Pablo Marí, jugador del Arsenal. EFE/EPA/Tim Keeton / POOL/Archivo

Londres, 28 abr (EFE).- Pablo Marí, jugador del Arsenal, afirmó que Gerard Moreno es de "lo mejor que hay en España" y que la pareja que forma con Paco Alcácer está a un "nivel altísimo".

El central español compareció ante los medios de comunicación antes de medirse al Villarreal en la ida de las semifinales de la Liga Europa.

"Nos encontramos contra una de las mejores parejas de delanteros de España. Están a un nivel altísimo. Gerard es de lo mejor que hay en España y Paco está haciendo un trabajo muy bueno también. Tendremos que estar muy atentos a sus movimientos", dijo Marí en rueda de prensa.

"Ya sabemos la importancia de esta semifinal para todos, pero solo es fútbol, no queremos meternos más presión. Sabemos contra quién nos enfrentamos y somos conscientes de ellos, pero también sabemos el club que somos nosotros", añadió.

Marí, valenciano de nacimiento, habló del Valencia y el Villarreal como los equipos de su ciudad y apuntó que recuerda muchos grandes partidos del Submarino Amarillo.

"Recuerdo que quería jugar con ello. Creces con ese sueño y ahora voy a jugar contra ellos en una semifinal de Europa League", dijo Marí.

"Mi familia me va a apoyar a mí, no al Villarreal", añadió entre risas el español.

Profundizando más en el Villarreal, Marí halagó la gestión de los dueños.

"Los dueños han estado haciendo bien las cosas en los últimos años. Tienen una cantera muy fuerte que utilizan mucho. Me alegro mucho por ellos porque están haciendo lo correcto".

Sobre su situación personal, destacó los problemas de lesiones que ha tenido en el último año y cómo esto ha provocado "momentos difíciles".

"Ahora estoy jugando de manera más regular y solo quiero recompensar al entrenador por esa confianza", aseguró el central del Arsenal.