O.Próximo.- La Autoridad Palestina confirma contactos con Israel para lograr que se pueda votar en Jerusalén Este

03/09/2020 Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina POLITICA ASIA INTERNACIONAL ORIENTE PRÓXIMO THAER GANAIM / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La Autoridad Palestina ha asegurado este miércoles que hay contactos en marcha para intentar conseguir que Israel autorice que los residentes en Jerusalén Este puedan votar en las próximas elecciones palestinas, incluidas las legislativas previstas el 22 de mayo, entre las especulaciones sobre un posible aplazamiento.



El portavoz de la Presidencia de la Autoridad Palestina, Nabil Abú Rudeina, ha resaltado que las autoridades palestinas estudiarán todas las posibilidades sobre la mesa en la reunión convocada este jueves para abordar la situación, ante la aparente de Israel a permitir la votación en esta zona de la ciudad.



Así, ha subrayado en declaraciones a la emisora Voice of Palestine que Israel no ha permitido a los países europeos enviar observadores electorales y ha añadido que el Gobierno israelí es responsable de obstruir el proceso electoral palestino.



En este sentido, ha hecho hincapié en que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha mostrado su postura de que no habrá elecciones si no pueden votar los residentes en Jerusalén Este, según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.



Por su parte, el ministro de Asuntos Civiles palestinos, Husein al Sheij, ha desvelado que "el Gobierno israelí ha informado oficialmente de que su posición sobre la celebración de elecciones en Jerusalén Este sigue siendo negativa".



La Autoridad Palestina, Naciones Unidas y la Unión Europea (UE) han reclamado a Israel que garantice que los palestinos residentes en Jerusalén Este podrán votar, algo sobre lo que las autoridades israelíes no han dado garantías hasta la fecha.



Los Acuerdos de Oslo contemplan que los palestinos pueden votar en Jerusalén Este y la comisión electoral ha señalado que cerca de 150.000 personas podrían hacerlo en los alrededores de Jerusalén Este, si bien no se ha aclarado la situación de los residentes en esta zona de la ciudad, que la comunidad internacional considera como bajo ocupación israelí.



Los Territorios Palestinos Ocupados se preparan para la celebración de las primeras elecciones desde 2006, incluidas las parlamentarias --el 22 de mayo--, presidenciales --el 31 de julio-- y al Consejo Nacional Palestino --el 31 de agosto--.



Las elecciones de 2006 y la victoria de Hamás en las urnas provocaron que la comunidad internacional cortara sus ayudas a las autoridades palestinas, lo que abocó a ambas facciones a unos enfrentamientos que finalizaron con la separación administrativa de los Territorios Ocupados Palestinos. Desde entonces, Al Fatá controla Cisjordania --a pesar de no haberse hecho con la victoria en las elecciones-- y Hamás está al frente de la Franja de Gaza.