Old Trafford, el teatro de las pesadillas del Roma

Roma, 28 abr (EFE).- El Roma regresa este jueves, en la ida de las semifinales de la Liga Europa de fútbol y contra el Manchester United, a Old Trafford, un "teatro de las pesadillas" para el conjunto italiano, que en 2007 sufrió allí una de las goleadas más duras de su historia, un 1-7 que le apartó de la Liga de Campeones en los cuartos de final.

Era el 10 de abril de 2007 cuando el United del técnico escocés Sir Alex Ferguson aplastó al Roma de Luciano Spalletti con un contundente 7-1, con dobletes del portugués Cristiano Ronaldo y el inglés Michael Carrick y goles de los también ingleses Wayne Rooney, Alan Smith y el francés Patrick Evra.

El propio Ferguson definió ese encuentro como una de sus "mejores hazañas internacionales", un partido perfecto con el que el United convirtió en pesadilla los sueños del Roma.

El equipo capitalino, en el que estaban Francesco Totti y Daniele De Rossi, autor del único gol romanista, soñaba con alcanzar las semifinales tras imponerse por 2-1 en la ida del Olímpico, con dianas del brasileño Rodrigo Taddei y el montenegrino Mirko Vucinic.

Sin embargo, el Roma terminaría su camino europeo con una histórica debacle y el United proseguiría hasta las semifinales, donde se topó con el Milan del brasileño Ricardo Kaká, a la postre campeón de Europa y Balón de Oro.

Desde entonces, Roma y Manchester United se enfrentaron otras cuatro veces en tan solo un año, siempre en la Liga de Campeones.

Se midieron en la fase de grupos, con triunfo 1-0 del United en Old Trafford y empate 1-1 en el Olímpico, y de nuevo en los cuartos de final, con dos triunfos del equipo de Ferguson.

Cristiano, con un sublime e icónico cabezazo, y Rooney firmaron el 2-0 del Olímpico mientras que el argentino Carlitos Tévez, con otro cabezazo, protagonizó el 1-0 que enviaría al United a las semifinales.

Ese año, sí: los "Red Devils" pusieron sus manos sobre el trofeo, al ganar al Chelsea en los penaltis en Moscú. Cristiano, autor del momentáneo 1-0, conquistaría además el primero de sus cinco Balones de Oro.

Trece años después de la última vez, Roma y United volverán a verse las caras en un partido oficial, esta vez con la final de la Liga Europa en juego.

Sale como gran favorito el equipo ahora entrenado por el noruego Ole Gunnar Soskjaer, quien tras pasar por largos períodos de dificultad en los últimos años ha logrado forjar a un grupo sólido, técnico y capaz de tener continuidad.

Es segundo en la Premier League y quiere poner sus manos sobre un nuevo trofeo de la Liga Europa, tras el que ganó en 2017.

Enfrente, el hambre de revancha de un Roma que es séptimo en la Serie A y que necesita ganar esta competición si quiere sellar el billete para la próxima Liga de Campeones.

Ya no quedan integrantes en la actual plantilla romanista que también estuvieran en la debacle 1-7 de 2007, pero ese partido sigue en la memoria de la hinchada.

Las más de mil personas que animaron al equipo este miércoles en la salida hacia Manchester demuestran el peso que este encuentro tiene para el mundo "giallorosso".

