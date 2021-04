Ocho personas, la mayoría extranjeros, mueren por un incendio en un hostal de Riga

EFE/EPA/TOMS KALNINS

Riga, 28 abr (EFE).- Ocho personas, la mayoría de ellos extranjeros, murieron este miércoles en un incendio en un hostal de Riga, informó el servicio de bomberos de la capital letona, que precisó que el suceso se inició sobre las 5.00 hora local (02.00 GMT).

Los bomberos recibieron una llamada en la que se alertó de que el tejado y el piso superior de un edificio de seis plantas estaba en llamas, donde encontraron al llegar los cuerpos de ocho personas que ya habían muerto por el fuego, informó la agencia local Leta.

Otras nueve personas fueron rescatadas y atendidas por los servicios de emergencia sanitarios, mientras que unas veinte más fueron evacuadas y están siendo atendidas por los servicios municipales.

El alcalde de Riga, Martins Stakis, afirmó en las redes sociales que el incendio comenzó en las habitaciones del alojamiento, dentro de un edificio que pertenece al Estado letón, y que la mayoría de las víctimas son extranjeras, aunque no dio detalle de su nacionalidad.

Los bomberos explicaron a Efe que las llamas quedaron sofocadas sobre las 8.00 hora local (5.00 GMT), aunque sus expertos seguirán durante todo el día trabajando en el inmueble.

INVESTIGACIÓN Y DENUNCIAS

El incendio es uno de los más graves en la capital de los últimos años. Un portavoz policial reconoció que habían acudido en 19 ocasiones al edificio tras sendas quejas.

El ministro letón de Interior, Sandis Girgens, aseguró que la tragedia evidencia la necesidad de reformar las leyes de seguridad contra incendios y de inspección de edificios.

Las autoridades municipales habían determinado este febrero que el hostal estaba siendo gestionado de forma ilegal y en condiciones no seguras. La inspección antiincendios, sin embargo, no puede entrar en un inmueble sin la autorización del propietario y los residentes.

Stakis indicó por su parte que el ayuntamiento tenía constancia de reformas ilegales en la sexta planta del edificio -exactamente donde se produjo el incendio-, pero que los inspectores tampoco podían acceder porque la ley sólo lo autoriza en casos de "riesgo claro y presente".

Residentes de las plantas inferiores habían denunciado el 5 de enero las reformas ilegales en el interior del edificio. Un portavoz de los bomberos indicó que la sexta planta había sido dividida en 30 pequeñas habitaciones, lo que dificultó mucho las labores de rescate.

La policía ha iniciado una investigación penal, pese a que por el momento no se han practicado arrestos, indicó en rueda de prensa el responsable del departamento de investigaciones criminales de la policía nacional de Letonia, Andrejs Grisins.

Las fuerzas de seguridad han interrogado a los dueños del edificio y a la persona que estaba gestionando el hostal.