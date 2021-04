Ministro argentino no cree que deba detenerse el fútbol por el aumento de casos

En la imagen, el ministro de Turismo y Deportes de Argentina, Matías Lammens. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Buenos Aires, 28 abr (EFE).- El ministro de Turismo y Deportes de Argentina, Matías Lammens, dijo este miércoles que su "idea" es evitar la suspensión de los torneos de fútbol, a pesar del aumento de casos de coronavirus, pero alertó que "las próximas horas van a ser definitorias" y que la decisión depende de las "autoridades sanitarias".

Argentina atraviesa desde hace casi un mes un vertiginoso aumento de los casos de covid-19, con creciente nivel de ocupación de camas en las unidades de terapia intensiva, y varios jugadores locales se contagiaron.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, había dicho públicamente que Argentina debía intensificar las medidas y suspender el fútbol profesional por al menos 15 días".

"Es una decisión que terminan tomando las autoridades sanitarias en base a la recomendación de los especialistas. Desde el Ministerio (de Turismo y Deportes) intentamos que el fútbol siguiera porque es una manera de que la gente tenga algo para entretenerse en las casas, sabiendo que es el deporte que más conmueve a los argentinos y genera pasión en el país", dijo Lammens a Radio La Red.

"Si tenemos que ir hacia un cierre mucho más fuerte según la decisión que tomen las autoridades sanitarias, el fútbol por supuesto que se va a ver afectado. Pero hoy no tenemos perspectiva de que se pueda parar el fútbol. No es la idea que tenemos", añadió.

El ministro y expresidente de San Lorenzo dijo que "las próximas horas serán definitorias" pero que su idea es "no parar el fútbol", porque "viene cumpliendo muy bien los protocolos".

"No hubo ningún pedido oficial del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Parar el fútbol es algo más simbólico que otra cosa. Un partido de fútbol tiene muy poco movimiento en términos de cantidad de personas en el estadio. Sí entiendo que es una cuestión simbólica de que cuando se para todo, algunos quieren que el fútbol entre en esa lógica", añadió.

Lammens fue consultado por una eventual suspensión de la Copa América, que comenzará el 13 de junio y se disputará en Argentina y Colombia, y dijo que "todavía" no hay que hablar de ese tema.

"Para nosotros es importante que la Copa se juegue, seguimos trabajando para eso. Esperamos que la situación sanitaria mejore considerablemente, para eso se están tomando todas las medidas de ahora", explicó Lammens.

Desde el pasado día 9 y hasta el próximo viernes rigen en Argentina restricciones a la circulación nocturna desde las 20 hasta las 6.

El Ejecutivo dispuso además una serie de medidas y restricciones a diversas actividades que caducan este viernes y se estima que serán prorrogadas e, incluso, intensificadas ante el crecimiento de los casos.