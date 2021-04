Miles de colombianos toman las calles en protesta contra reforma tributaria

Decenas de personas entre las que sobresalen banderas de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) participan en la jornada de manifestaciones denominada Paro Nacional, convocada en todo el país para rechazar, entre otros, la reforma tributaria del Gobierno hoy, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Bogotá, 28 abr (EFE).- Miles de colombianos salieron este miércoles a las calles del país con arengas, bailes y música para protestar contra la reforma tributaria presentada por el Gobierno del presidente Iván Duque, en una jornada multitudinaria que avanza de manera pacífica, con excepción de Cali donde han ocurrido desórdenes y saqueos.

Las vías se coparon poco a poco con manifestantes que salieron desde diferentes puntos de concentración en sus ciudades en una jornada convocada por las centrales obreras para exigir que el Congreso hunda la reforma tributaria que golpea especialmente a la clase media con nuevos impuestos.

Los ciudadanos también se han unido a la manifestación desde sus casas donde golpean cacerolas para hacer sentir su descontento con el proyecto, un ruido que desde las protestas de 2019 se convirtió en símbolo de los reclamos hacia el Gobierno.

La jornada comenzó en ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín o Bucaramanga, cuyas principales avenidas se llenaron de caminantes que con banderas, carteles e instrumentos musicales expresan su rechazo al proyecto de reforma fiscal presentado la semana pasada en el Congreso.

Las calles se inundaron de color y bailes encabezados por jóvenes y representantes de organizaciones civiles y sindicatos que usan mascarillas por la pandemia del coronavirus.

Algunos también se han unido a la protesta en sus motocicletas y carros adornados con carteles que tenían inscritos mensajes como "Por la vida, la salud y la democracia" o "No a la reforma tributaria".

MULTITUDINARIA MANIFESTACIÓN

Las manifestaciones tienen lugar pese a las recomendaciones de las autoridades de que la gente evite aglomeraciones por el riesgo de contagiarse de covid-19 en momentos en que el país vive una emergencia sanitaria por la gravedad del tercer pico de la pandemia.

"Gran movilización democrática del paro nacional -y en unas condiciones tan difíciles por la pandemia- confirma que los colombianos estamos hasta la coronilla de Iván Duque, de su reforma tributaria y de sus otras medidas regresivas", expresó el senador opositor Jorge Enrique Robledo.

Varios sectores sociales han celebrado la asistencia concurrida a la movilización, pues anoche un tribunal colombiano ordenó como "medida cautelar provisional" el aplazamiento de las protestas hasta que no se alcance "la inmunidad de rebaño con la vacunación" contra la covid-19.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, explicó a Efe que "en medio de esta circunstancia (la crisis económica causada por la pandemia) nos quieren meter una reforma tributaria para agravar el suplicio de los colombianos".

Dicha reforma, justificó el líder sindical, busca emplear el 60 % de lo recaudado para pagar la deuda y "para el sector social escasamente un 20 %".

DESÓRDENES EN CALI

Aunque la jornada ha transcurrido de manera pacífica en casi todo el país, en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste), la protesta comenzó con el derribo de la estatua del fundador de la ciudad, el conquistador español Sebastián de Belalcázar.

Indígenas Misak llegaron esta mañana hasta un cerro del barrio La Arboleda, en Cali, donde con sogas echaron al suelo la estatua de bronce fundido instalada en un mirador que lleva el nombre del conquistador y es uno de los símbolos de la ciudad.

El grupo de manifestantes terminó enfrentado con la Policía que intentaron controlar la situación y posteriormente los choques se repitieron en otras zonas de la ciudad por los ataques a locales comerciales y vehículos del transporte público.

Los hechos de vandalismo en los que incluso se le prendió fuego a la oficina de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), fueron el lunar de la manifestación en esa ciudad.

"Ante hechos de vandalismo presentados en Cali, di instrucción de enviar 4 unidades más del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía). No vamos a tolerar actos violentos en ningún punto del país", dijo el ministro de Defensa, Diego Molano.

Las autoridades de la ciudad también anunciaron que el toque de queda, decretado por la pandemia del coronavirus desde las ocho de la noche, comenzará hoy a partir de la una de la tarde y se extenderá hasta el próximo domingo hasta las cinco de la mañana.