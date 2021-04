México se enfrenta a las elecciones "más complejas" de su historia

Fotografía de archivo fechada el 2 de febrero de 2018, donde se observa al Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova, durante una entrevista, en Ciudad de México (México). EFE/Jorge Núñez/Archivo

Ciudad de México, 28 abr (EFE).- México se enfrenta a las elecciones "más grandes" y sobre todo "más complejas" de su historia por la pandemia, la desinformación y una peligrosa polarización política, dijo este miércoles en entrevista con Efe el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

"Son las elecciones más grandes y muy probablemente las de 2024 lo serán en su momento. Y además son las más complejas", afirmó Córdova al hablar de los comicios intermedios del 6 de junio.

Ese día, 94 millones de mexicanos pueden acudir a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de los 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos, en lo que se consideran las elecciones más grandes del país.

"Nunca se habían disputado tantos cargos de elección popular como ahora, alrededor de 20.500 a nivel federal, estatal y municipal", subrayó el titular del órgano electoral.

MÚLTIPLES PROBLEMAS

Pero la dimensión de estos comicios son un asunto menor comparado con otras problemáticas.

En primer lugar, enumeró Córdova, el país continúa padeciendo "problemas estructurales" como la desigualdad, la pobreza, la corrupción o la inseguridad, agravados por la crisis económica derivada de la pandemia.

"La violencia lamentablemente forma parte del paisaje ordinario de la vida de nuestro país en los últimos 15 años", dijo el presidente del INE.

De hecho, desde septiembre hasta finales de abril se han registrados 430 agresiones y asesinado a 78 políticos, 23 de ellos candidatos, según datos preliminares compartidos a Efe por la consultora Etellekt, que estima que estos comicios pueden ser los más sangrientos hasta la fecha.

Aunque estas dificultades, recordó Córdova, ya existían en anteriores comicios y, por ello, se mostró convencido de que no habrá problemas para instalar las 162.000 mesas de votación programadas.

Otros problemas también afectan a la mayoría de democracias y son "más recientes", se trata de la "desinformación" y las "fake news", apuntó.

Y explicó que a diferencia de otros países, más censuradores, desde México se ha buscado "combatir la desinformación" buscando alianzas con plataformas globales de redes sociales.

A todos estos factores se añade la pandemia, que suma en México más de 2,3 millones de contagios y 215.547 muertos, siendo la tercer nación del mundo por número de decesos tras Estados Unidos y Brasil.

"Vamos a las elecciones más grandes de América Latina este año y evidentemente esto representa un desafío enorme. Pero vamos con una serie de medidas y de protocolos sanitarios", subrayó Córdova, que explicó que se han "retroalimentado" con las experiencias recientes en Chile y Brasil.

Pese a estos factores, Córdova celebró que el INE ya tiene prácticamente contactados y capacitados a los 1,46 millones de mexicanos que serán funcionarios de casilla en esos comicios.

Estos se suman a los más de 75.000 empleados del INE -entre fijos y temporales- que trabajan contra reloj.

LA POLARIZACIÓN

Otro de los problemas que resaltó Córdova es la polarización política, un "fenómeno" que reconoció que no es solo mexicano, aunque en el país tiene sus particularidades.

"El problema es que hoy esta polarización esta siendo aderezada con un peligrosísimo componente, que es un valor antidemocrático por excelencia, como la intolerancia", apuntó el titular del INE.

Como ejemplo, lamentó haber escuchado de "personalidades públicas", como empresarios o políticos, frases como "el INE debe morir".

"A mí me recuerdan, y lo digo con muchas franqueza, a esa narrativa que antecedió alguna de las peores expresiones antidemocráticas totalitarias del siglo pasado", subrayó.

LOS ROCES PRESIDENCIALES

Lorenzo Córdova, y otros consejeros del INE, llevan semanas entre ceja y ceja del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda).

Apenas esta semana, el oficialismo mexicano dijo que buscaría una reforma del INE, al que ha acusado de comportarse como opositor.

Y este martes, el Tribunal Electoral ratificó la decisión del INE de cancelar la candidatura del polémico candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado -que además está acusado de abuso sexual- por no presentar gastos de precampaña.

"Considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del Tribunal Electoral, es un golpe a la democracia", expresó este miércoles el mandatario en su rueda de prensa matutina.

Pero para Córdova, la decisión del Tribunal Electoral "ayuda a reencauzar el tono de la discusión de cara a la jornada electoral".

En general, reconoció que las reformas electorales en México, impulsadas por la oposición, han dejado un sistema que puede parecer "complejo, incluso abigarrado", pero hoy este es el "juego democrático" mexicano.

En un contexto en que por ley los funcionarios públicos no pueden hacer campaña, y existe una veda electoral, actuar de "árbitro" como el INE es complicado.

"El árbitro está condenando a quedar mal con todos", señaló Córdova, citando al periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano.

Y agregó: "El presidente, como todos los funcionarios de todos los Gobiernos, son actores políticos y para bien o para mal están ceñidos y regulados por una serie de disposiciones que están en la Constitución".

Este ambiente caldeado, en palabras de Córdova, no asusta al INE: "Al INE, a este INE, a estos consejeras y consejeros, ni las amenazas ni los intentos de amedrentar van a tener algún efecto", subrayó.

Recordó que este ente electoral ha arbitrado las contiendas desde 2014 y se ha logrado el "mayor" nivel de alternancia política de la historia.

"El INE siempre ha levantando la mano a quien ha ganado las elecciones, sin mirar a quien", concluyó.