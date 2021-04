México.- López Obrador tilda la ratificación de la retirada de la candidatura de Salgado de "golpe a la democracia"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha tachado este miércoles de "golpe a la incipiente democracia mexicana" la ratificación de la retirada de la candidatura de Félix Salgado a gobernador del estado de Guerrero.



El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó el martes la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de suspender la candidatura de Salgado, del partido de López Obrador, Morena, y la de Raúl Morón, que se presentaba a gobernador de Michoacán por la Coalición Juntos Haremos Historia.



La autoridad electoral determinó la retirada de sendas candidaturas en primera instancia por presentar los informes de gastos de precampaña electoral fuera de plazo. Desde la resolución, Salgado ha insistido en que no ha hecho precampaña y, por lo tanto, no ha hecho ningún gasto.



Así, el mandatario mexicano ha acusado a los magistrados del TEPJF y los consejeros del INE de actuar de manera "antidemocrática" y "conspirar contra la democracia", aunque ha pedido acatar el fallo, ha informado el diario local 'El Universal'.



"Considero un exceso lo que aprobaron ayer los magistrados del TEPFJ", ha aseverado, reiterando que "no es posible, no tiene justificación alguna". "Y lo que quieren es subvertir el orden legal, la paz, la tranquilidad, entonces, no engancharse, no caer en la provocación, aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante, pero no caer en la provocación de la confrontación y de la violencia", ha hecho hincapié.



La candidatura de Salgado a gobernador de Guerrero ha levantado polémica en México porque está acusado de violación y abuso sexual por cinco mujeres. Mientras, López Obrador ha despertado la indignación de las mujeres mexicanas por respaldar la candidatura de Salgado, que es aliado suyo, y ha denunciado que las acusaciones contra él están "fabricadas".