México.- El Tribunal Electoral de México ratifica la suspensión de las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha ratificado este martes la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de México de suspender definitivamente las candidaturas de Félix Salgado Macedonio a gobernador de Guerrero por el partido Morena y de Raúl Morón a gobernador a Michoacán por la Coalición Juntos Haremos Historia.



La autoridad electoral determinó la retirada de sus candidaturas al considerar que ambos excandidatos atentaron contra el sistema de fiscalización, afectando a la rendición de cuentas y alentando a la opacidad, tras no presentar los informes de gastos de precampaña en su plazo.



Así, los magistrados el TEPJF han avalado --con seis votos a favor y uno en contra-- la decisión de negar la candidatura a Salgado, quien había impugnado la decisión del INE ante este tribunal, al considerar que, precisamente, con este hecho, confirmó que sí había sido precandidato de Morena y sí realizó actos de precampaña de los que sabía que su formación no había reportado informes, según recoge el medio mexicano 'Milenio'.



El TEPJF ha ordenado que Morena --partido del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrado-- tendrá que sustituir a Salgado por otra persona como candidato a gobernador de Guerrero en un plazo de 48 horas.



La figura de Salgado se ha cuestionado desde el inicio del proceso electoral ya que, además, está acusado de violación y abuso sexual por cinco mujeres.



Por otro lado, el tribunal ha decidido confirmar también la retirada de la candidatura de Raúl Morón a gobernador de Michoacán --con cinco votos a favor y dos en contra--, por lo que este deberá ser sustituido también por otro aspirante de la Coalición Juntos Haremos Historia, compuesta por Morena y el Partido del Trabajo, en un plazo de cinco días.



Tras conocer esta nueva resolución del TEPJF, el líder de Morena, Mario Delgado, ha lamentado que se trata de "un claro golpe a la democracia y a los derechos políticos de los mexicanos a votar y ser votados".



"Defendamos nuestra democracia en las urnas como lo hicimos en 2018, vamos por un partido Morena en unidad", ha pedido en una publicación en su perfil de Twitter.



La formación ha avanzado, a través de la misma red social, que acatará la decisión del tribunal y ha subrayado que "arrasará en las urnas de Guerrero y Michoacán" en los comicios del 6 de junio.



No obstante, Salgado, que recientemente ha responsabilizado a su formación política de no haber entregado el informe por el que el INE retiró su candidatura, ha llamado a sus seguidores a una movilización en la ciudad de Chilpancigo.



"La última palabra la dice el pueblo. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada", ha escrito en sus redes sociales para convocar a sus partidarios en una nueva protesta para demandar su candidatura, como se ha sucedido a lo largo de los distintos procesos llevados a cabo por el TEPJF y el INE al respecto.