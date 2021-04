Meghan y Harry se unen a Biden y otras personalidades en un concierto pro-vacunas

EFE/EPA/NEIL HALL/Archivo

Los Angeles (EE.UU.), 28 abr (EFE).- El príncipe Enrique y su esposa Meghan Markel se unirán el próximo 8 de mayo a las decenas de personalidades, entre ellas el presidente de EEUU, Joe Biden, en la celebración de un concierto benéfico en Los Ángeles a favor de la vacunación contra la covid.

Según informan este miércoles medios locales, los duques de Sussex presidirán ese concierto de la campaña denominada "Vax Live" organizada por la ong Global Citizen, que será presentado por la cantante estadounidense Selena Gómez.

El evento, transmitido en streamig, contará además con las actuaciones musicales de estrellas como Jennifer López, Eddie Vedder de Pearl Jam, Foo Fighters, E.L.L.E. o J. Balvin.

En un comunicado, los duques de Sussex aseguraron que durante el pasado año "nuestro mundo ha experimentado dolor, pérdida y lucha. Ahora tenemos que recuperarnos y curarnos, juntos. No podemos dejar a nadie atrás. Todos nos beneficiaremos, todos estaremos más seguros, cuando todos, en todas partes, tengan el mismo acceso a la vacuna".

El nieto de la reina Isabel II se une al objetivo de este evento que es conseguir, según dijo, una "distribución equitativa de vacunas y restaurar la fe en nuestra humanidad común. La misión no podría ser más crucial o importante".

Al evento han sido invitados otras personalidades del mundo del cine y la televisión como Ben Affleck, Chrissy Teigen, David Letterman, Gayle King, Jimmy Kimmel y Sean Penn, quienes promocionarán la vacunación con sus mensajes.

Según los organizadores, Biden, junto con la primera dama Jill Biden, y la vicepresidenta, Kamala Harris, harán apariciones especiales a través de la asociación Global Citizen, una ong de California (EE.UU.), con socios como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y grandes compañías de todo el mundo.

También están previstas las apariciones del presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el primer ministro croata, Andrej Plenković.

Según la web de Global Citizen, "el concierto para unir al mundo" va a servir para celebrar la esperanza que suponen las vacunas contra la covid-19 tras más de un año de pandemia y para promover un reparto equitativo de las dosis.

La organización subrayó que se necesitan unas 2.000 millones de vacunas para atender a aproximadamente el 30 % de las poblaciones de mayor riesgo en los países de bajos ingresos.

"Pero esto es solo el principio. La OMS estima que necesitamos al menos un 60 % de cobertura mundial para lograr la inmunidad colectiva", añadió.

El live stream que estará disponible en el canal de YouTube de Global Citizen, de 90 minutos de duración, incluirá conciertos y presentaciones de NCT 127 y los creadores de YouTube Daniel El Travieso, Kati Morton, ShootforLove, Thembe Mahlaba y The Try Guys, además de los anteriormente mencionados.