Lowes llega a Jerez con ganas de recuperar el liderato

El piloto británico de Moto 2, Sam Lowes. EFE/Kai Försterling/Archivo

Madrid, 28 abr (EFE).- El británico Sam Lowes (Kalex) llega al circuito Ángel Nieto de Jerez, escenario del Gran Premio de España de Moto2, con muchas ganas de recuperar el liderato de la categoría, que perdió después de una caída en la primera curva de la tercera ronda en Portugal.

"Tengo un gran recuerdo de las dos carreras de la temporada pasada, el año pasado, en Jerez, fue muy bonito para mí porque sentí que era mi primera oportunidad real de trabajar con el equipo después de que mi lesión en el hombro me obligara a retirarme en Catar", recuerda Lowes en la nota de prensa de su equipo.

"Estoy deseando que llegue este fin de semana pues ya hemos probado en Jerez este año y me he sentido fuerte, aunque estoy decepcionado por el error cometido en Portugal, pero seguimos estando en una situación muy buena en cuanto al Campeonato", señala Lowes.

"He sido muy rápido en las tres primeras carreras y me siento relajado al llegar a Jerez, no puedo esperar a ver lo que podemos conseguir este fin de semana", destacó el británico.

Su compañero de equipo, el español Augusto Fernández, que fue decimotercero en las dos carreras del pasado año, aunque terminó en el podio por primera vez en su carrera deportiva en el Campeonato del Mundo en 2019.

"Estoy muy emocionado de comenzar el fin de semana en Jerez después de la carrera en Portimao", recuerda Fernández, quien agrega que terminó "muy cerca del podio y estuve en el grupo delantero durante toda la carrera y ahí es donde quiero quedarme ahora".

"Parece que estamos cada vez más cerca de donde tenemos que estar, así que espero que podamos seguir mejorando y luchar por una posición mejor de nuevo", reconoce Augusto Fernández.