Libertad para soñar y el "Mono" para impedirlo

En la imagen, Germán "Mono" Burgos, director técnico del Newell's. EFE/Weimer Carvalho/Archivo

Buenos Aires, 28 abr (EFE).- El Libertad paraguayo se permitirá soñar este jueves si consigue la victoria en Copa Sudamericana ante los argentinos de Newell's Old Boys de Germán "Mono" Burgos, cuyos mejores jugadores podrían descansar con la mirada puesta en su clásico contra Rosario Central del fin de semana.

El técnico argentino del Libertad, Daniel Garnero, tiene a su equipo líder en el torneo paraguayo y ganó su partido de la primera jornada del grupo F de la Copa Sudamericana, por lo que un segundo triunfo ante un Newell's en horas bajas y con la cabeza en otra parte sería un impulso en sus aspiraciones para pasar a la siguiente ronda, a la que solo accede el primero de cada grupo.

NEWELL'S PIENSA EN EN SU CLÁSICO LIGUERO

El "Mono" Burgos tendrá que gestionar las fuerzas de su plantilla puesto que, a pesar de estar en la parte baja de la tabla de la Copa de la Liga Argentina, se juega el honor el domingo contra su máximo rival.

Todo hace indicar que figuras como el veterano delantero Maxi Rodríguez, titular indiscutible en los últimos partidos, estarán en el banquillo de suplentes para el duelo internacional.

Otros, como el atacante Ignacio Scocco, pueden tener la oportunidad de reivindicarse ante Burgos, quien asumió como técnico el pasado marzo y aún se encuentra en pleno período de adaptación.

Pero el propio Scocco reconoció antes del partido contra Libertad que si bien tienen el partido copero, "es obvio que ya está en la cabeza el clásico".

Sin embargo, una derrota este jueves puede dejar al Leproso también fuera de la Copa Sudamericana, ya que en su primer envite en la competición sumo apenas un punto contra el Atlético Goianense de Brasil.

Para el "Mono" Burgos, quien no dio con la tecla en la derrota el pasado fin de semana ante Gimnasia y Esgrima, "todos los partidos son importantes".

En el once leproso pueden estar futbolistas como los jóvenes Diego Calcaterra, Jerónimo Cacciabue y Juan Sforza.

LIBERTAD, CON "TACUARÁ" CARDOZO A LA CABEZA

Si el "Mono" Burgos es un viejo rockero literalmente, Óscar "Tacuará" Cardozo lo es en sentido figurado.

El delantero paraguayo de 37 años apunta a ser de nuevo la referencia ofensiva del Gumarelo.

Y, además, el partido tendrá un tinte especial para Cardozo puesto que jugará contra el equipo y en el estadio con el que se dio a conocer al mundo del fútbol antes de dar el salto a Europa, el Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys, casaca que vistió entre 2006 y 2007 y para la que marcó 21 goles en solo 33 partidos previo a marcharse al Benfica portugués.

Cardozo llega entonado puesto que anotó el gol del empate ante el Nacional paraguayo el pasado fin de semana, gol que permitió al Libertad sostenerse líder del torneo local.

Tras la victoria de la primera jornada ante el Palestino de Chile, jugadores como Rodrigo Bogarín y Alfio Oviedo, quienes anotaron en ese partido saliendo del banquillo, pueden tener una opción esta vez desde el inicio para seguir su buen momento y ayudar a los suyos a escaparse en la clasificación del grupo.

Los centrocampistas Blas Cáceres y Daniel Bocanegra, de buena actuación en el último encuentro liguero, tendrán presencia en la cancha de Newell's.

-Posibles alineaciones:

Newell's Old Boys: Alan Aguerre, Diego Calcaterra, Cristian Lema, Yonathan Cabral, Juan Sforza, Pablo Pérez, Jerónimo Cacciabue, Franco Negri, Luciano Cingolani, Julián Marcioni e Ignacio Scocco.

Entrenador: Germán "Mono" Burgos.

Libertad: Martín Silva, Iván Ramírez, Luis Cardozo, Diego Viera, Leonel Vangioni, Hugo Martínez, Ramón Martínez, Pedro Reinaldo Romero, Antonio Bareiro, Sebastián Ferreira y Óscar Cardozo.

Entrenador: Daniel Garnero.

Árbitro: El uruguayo Esteban Ostojich.

Estadio: "Marcelo Bielsa", en Rosario.

Hora: 21.30 hora local (0.30 horas GMT)