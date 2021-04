La CE multa a 3 bancos de inversión por participar en un cártel negociación bonos

EFE/EPA/STEFFEN SCHMIDT/Archivo

Bruselas, 28 abr (EFE).- La Comisión Europea anunció este miércoles una multa a Bank of America Merrill Lynch, Crédit Agricole y Credit Suisse de 28.494.000 euros por infringir las normas antimonopolio de la Unión Europea al confabularse para influir en un mercado de bonos en dólares estadounidenses.

Estos tres bancos participaron en un cártel en el mercado secundario de negociación en el Espacio Económico Europeo de bonos suprasoberanos, soberanos y de agencias (SSA) denominados en dólares estadounidenses, precisó la Comisión en un comunicado.

Añadió que, pese a participar también, el Deutsche Bank no ha sido multado porque reveló a la Comisión la existencia del cártel.

"Hoy hemos emitido una decisión contra Bank of America Merrill Lynch, Crédit Agricole, Credit Suisse y Deutsche Bank, cuyos operadores se confabularon en las estrategias de negociación, intercambiaron información sensible sobre precios y se coordinaron en los precios", señaló la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia.

Vestager aseguró que el comportamiento de estos bancos de inversión "restringió la competencia en un mercado en el que los fondos de inversión y de pensiones compran y venden regularmente bonos en nombre de sus inversores y pensionistas".

La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario mantuvo que "el cártel perjudicó a los mercados financieros", por lo que la imposición de la multa "envía un mensaje claro de que la Comisión no tolerará ningún tipo de comportamiento colusorio".

Los cuatro bancos de inversión participaron en un cártel a través de un grupo central de operadores que trabajaban en sus divisiones de bonos en dólares, que estaban en contacto regular entre sí.

Emitidos en el mercado primario y luego negociados por las instituciones financieras en el mercado secundario, los bonos permiten a las entidades obtener efectivo.

En el mercado secundario, los clientes potenciales como los fondos de inversión y de pensiones, se dirigen a los bancos para obtener una cotización independiente del precio y la cantidad disponible de los bonos de un emisor específico.

Los bonos se distinguen por la moneda y, en este caso concreto, se refiere a los bonos de SSA emitidos en dólares estadounidenses.

Los operadores, que estaban en competencia directa, solían conectarse a salas de "chat" multilaterales o bilaterales en los terminales Bloomberg, explicó la Comisión en la nota.

Se conocían personalmente y se proporcionaban actualizaciones recurrentes sobre sus actividades comerciales, intercambiaban información comercialmente sensible, se coordinaban sobre los precios mostrados a sus clientes o al mercado en general y alineaban sus actividades comerciales en el mercado secundario de estos bonos.

Ese comportamiento, que tuvo lugar durante un periodo de cinco años, afectó a la negociación de bonos SSA denominados en EE.UU. en el mercado secundario de todo el Espacio Económico Europeo.

La investigación de la Comisión reveló que, además de coordinar los precios cotizados a clientes específicos o al mercado en general, los operadores acordaron en ocasiones abstenerse de ofertar o demandar, o eliminar una oferta o demanda del mercado, cuando podían entrar en competencia entre sí.

Asimismo, acordaban repartirse las operaciones entre ellos y combinar o reducir sus respectivas posiciones para satisfacer la demanda de un cliente concreto, sin que este fuera consciente de que estaba tratando con más de un operador, lo que significaba que en la práctica el cliente tenía una elección limitada.

El comportamiento de los cuatro bancos viola las normas de la UE que prohíben las prácticas comerciales anticompetitivas, como la colusión sobre los precios.