23/04/2021 Jesulín de Ubrique, apenado por la muerte de su examante, Juani Marchante 'La lechuga'.



MADRID, 28 (CHANCE)



Ajeno a las críticas por no haber visto a sus hijas Andrea y Julia durante su estancia en Madrid la semana pasada por motivos laborales, Jesulín de Ubrique ha regresado a la capital para continuar con el rodaje de 'El desafío', programa en el que compartirá protagonismo y retos a partes iguales con otros rostros conocidos como María Pombo o Norma Duval.



Centrado en esta nueva aventura televisiva - que próximamente se estrenará en Antena 3 - el marido de María José Campanario confiesa ilusionado que el programa "va muy bien, pero es muy duro" como en la primera temporada ya señalaron personajes como David Bustamante, Kira Miró o Ágatha Ruiz de la Prada. "Ya he salido cojo", ha asegurado entre risas el torero, sin contarnos cómo se ha lesionado tan pronto.



Haciendo gala de su discreción, Jesulín ha evitado responder a las críticas de Belén Esteban - entre otros - por no haber visto ni a Andrea ni a Julia con motivo de su estancia en la capital, donde permanecerá varias semanas grabando el programa. Completamente mudo, el de Ubrique intenta mantenerse al margen de la polémica y no aclara cuál es su relación con sus hijas ni tampoco defiende a Julia tras las recientes informaciones sobre su carácter conflictivo que han salido con motivo de su mayoría de edad.



Sin embargo, Jesús sí ha roto su silencio para transmitir el pésame a la familia de Juani Marchante, conocida como 'La lechuga', con la que tuvo un affaire hace más de dos décadas y que fallecía el pasado 14 de abril víctima de un cáncer. "Lo siento mucho", ha confesado el de Ubrique.



