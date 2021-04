Italia.- Un tribunal de Milán aplaza un juicio pendiente contra Berlusconi hasta que reciba el alta

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de Milán ha aplazado un juicio pendiente contra el ex primer ministro Silvio Berlusconi hasta que el líder de Forza Italia reciba el alta, en un dictamen similar al que había emitido otra corte de Siena que también examina otra pieza del caso bautizado como 'Ruby ter'.



Berlusconi permanece ingresado en un hospital milanés desde el 6 de abril, por lo que sus abogados han presentado varias peticiones para paralizar los procesos judiciales en curso. La defensa apeló al "legítimo impedimento" y tanto la Fiscalía como los jueces se han mostrado conformes.



"Todavía está ingresado. Creo que a ninguno de nosotros le gustaría estar hospitalizado durante tres semanas, tampoco por las secuelas de la COVID-19", ha dicho, dando a entender que Berlusconi arrastra las consecuencias de un contagio que ya le llevó al hospital en septiembre de 2020, informa la agencia AdnKronos.



Los jueves, no obstante, podrán solicitar un informe pericial que acredite el estado de Berlusconi y plantean en principio el 19 de mayo como fecha de la próxima vista, en función de cómo evolucione la salud del ex primer ministro, de la que apenas han trascendido detalles en estas últimas semanas.



Berlusconi, de 84 años, rinde cuentas ante la justicia por la posible corrupción de las investigaciones abiertas contra él en relación a las fiestas que organizaba en su mansión. Se le acusa, entre otras cuestiones, de tratar de corromper con sobornos a testigos que teóricamente podían plantear testimonios incriminatorios.