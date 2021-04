Isa Pantoja se pronuncia tras la suspensión de su boda: "Se pospondrá si no abren fronteras"

30/03/2021 Isa Pantoja y Asraf, en una imagen reciente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



Este martes saltaba la noticia. Ante el cierre de las fronteras de Marruecos, Isa Pantoja y Asraf Beno habrían decidido suspender su boda, prevista para el 26 de junio, y en la que la lista de invitados confirmados sigue siendo toda una incógnita a día de hoy. Y es que a pesar de que Kiko Rivera ha asegurado que no se la perdería por nada del mundo, todavía se desconoce si Isabel Pantoja - que no mantiene relación con su hija desde principios de marzo - estará presente en el gran día de su pequeña.



Saliendo al paso de los rumores, Isa ha confirmado ante nuestras cámaras que la boda "no se ha cancelado". "La celebración se pospondrá si no abren fronteras porque no puedo avisar a la gente con dos semanas de antelación. Hasta finales de mayo no nos dicen nada, y si la boda es el 26 de junio...", explica apenada, aclarando que "la boda en España sí" sigue adelante, puesto que como afirma "en realidad es en un momento en los juzgados y sí que se hará".



Sin noticias de su madre desde el cumpleaños de su hijo Alberto el pasado 7 de marzo, Isa hace una llamada de atención a la tonadillera, confesando que "cuando ella pueda, yo estoy aquí"."Yo no tengo ningún problema, lo que pasa es que ella está grabando y yo me quedo dos días nada más en Madrid", asegura.



En el peor momento de la relación entre la artista y su hijo Kiko, Isa confiesa que "claro que mediaría" para un acercamiento "porque quiero que todo esté bien" pero, muy sincera, ve "complicado que se solucionen las cosas, que ahora mismo están mal, por cómo ha sucedido todo".



Por último, le preguntamos a Isa por la demanda por estafa que Kiko ha puesto a su tío Agustín Pantoja, pero muy discreta señala que "no tengo ni idea" pero es algo que "puestos a donde han llegado no me extraña, pero no lo sé".