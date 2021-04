Inversionistas en emergentes se inclinan hacia EE.UU. y Europa

(Bloomberg) -- Algunas de las empresas y Gobiernos del mundo en desarrollo más afectados por los cierres pandémicos están regresando a los mercados de deuda en Estados Unidos y Europa, aprovechando la creciente demanda que ha llevado a los rendimientos de los bonos de grado especulativo a mínimos históricos.

Entre ellas está Pegasus Hava Tasimaciligi AS, la aerolínea turca de bajo costo, que acumuló pérdidas mayores a lo esperado a medida que el número de pasajeros se redujo en más de la mitad el año pasado. El martes, la aerolínea inició una venta de bonos de grado especulativo de US$300 millones para ayudar a refinanciar créditos bancarios, según una persona con conocimiento del asunto.

Una aerolínea colombiana que acudió al Capítulo 11 por el colapso de la industria de viajes podría seguir sus pasos. Y Kenia, que el Fondo Monetario Internacional considera en alto riesgo de caer en dificultades financieras, planea pedir prestados US$12.400 millones en el extranjero hasta el próximo mes de junio.

El flujo de emisiones de deuda marca un giro importante respecto al año pasado, cuando muchos emisores del mundo en desarrollo quedaron al margen mientras otros captaban recursos para enfrentar la desaceleración económica. Eso cambió ahora que inversionistas están dispuestos a asumir más riesgos a medida que el crecimiento se recupera en EE.UU. y Europa, con el aumento de los precios de los productos básicos que ayuda a los exportadores y una distribución más constante de la vacuna, aunque desigual, en todo el mundo.

“Algunos de los emisores de mayor riesgo que tuvieron que retirar ofertas en el tercer y cuarto trimestres están regresando y pueden ejecutar las emisiones”, dijo Alexei Remizov, jefe de mercados de capital de deuda para América Latina en HSBC Holdings Plc.

Los emisores de deuda de mercados emergentes con calificación crediticia inferior a grado de inversión recaudaron cerca de US$81.200 millones en los mercados de EE.UU. y Europa este año hasta el martes, según datos compilados por Bloomberg. El valor se aproxima a un récord de US$88.700 millones recaudados en el mismo período en 2018, según datos compilados por Bloomberg.

“Nada me dice que nos estamos enfriando en este momento”, dijo Remizov. “Los emisores perciben que estas ventanas generalmente no duran mucho”.

Es probable que se sumen más emisores y aprovechen que los costos de endeudamiento continúan cayendo. Los rendimientos de los bonos de grado especulativo de EE.UU. con calificación CCC, el nivel más riesgoso, cayeron a 5,88% el lunes, el nivel mínimo registrado. Eso redujo la brecha entre esos rendimientos y la deuda de referencia, una medida clave del riesgo percibido, a menos de 5 puntos porcentuales, un nivel no visto desde antes de la crisis crediticia de 2008.

La acumulación de deuda puede aumentar el riesgo para algunos emisores, ya que los bonos deberán pagarse en euros o dólares, lo que sería una carga si sus monedas o ganancias extranjeras caen. Pero Atsi Sheth, directora global de investigación de crédito de mercados emergentes en Moody’s Investors Service, dijo que depende en gran medida de ciertos emisores y de si están refinanciando o acumulando más deuda.

“Los sectores más afectados por la pandemia probablemente verán una recuperación más lenta y algunos soberanos y empresas que dependen de estos sectores podrían tener que endeudarse más para abordar sus problemas relacionados con la pandemia”, dijo Sheth. “Eso es un riesgo para los inversionistas”.

La compañía aérea colombiana Avianca Holdings SA podría buscar financiamiento en el extranjero. Busca captar US$1.800 millones para pagar deudas y proporcionar nuevo financiamiento después de acudir al Capítulo 11 por el colapso de los viajes.

