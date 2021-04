Guatemala continúa a la espera de lote de vacunas Sputnik V contra covid-19

En la imagen, la vacuna rusa Sputnik V. EFE/EPA/Csaba Krizsan/Archivo

Ciudad de Guatemala, 27 abr (EFE).- El Gobierno de Guatemala aseguró este martes que desconoce cuando llegará al país un lote de vacunas Sputnik V contra la covid-19, cuyo arribo estaba originalmente programado para las últimas horas.

El viceministro de Salud, Francisco Coma, había anunciado este lunes que las vacunas llegarían a Guatemala en la madrugada de este martes, pero finalmente dicho arribo no se concretó.

"No tenemos fecha aún de ingreso", indicó este martes a periodistas la directora de comunicación del Ministerio de Salud, Julia Barrera.

La diputada de oposición Lucrecia Hernández Mack criticó el accionar del Gobierno que preside Alejandro Giammattei después de que las vacunas de fabricación rusa no arribaron al país centroamericano.

"La madrugada del martes termino hace rato, y la vacuna Sputnik nunca llegó", indicó este martes mediante sus redes sociales la médico y cirujana, legisladora de la agrupación Semilla, quien se preguntó además "¿Dónde están las vacunas?".

La llegada de las dosis contra la covid-19 había sido anunciada este lunes por el viceministro de Salud, Francisco Coma, durante una citación en el Congreso ante otra agrupación política de oposición, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El Gobierno guatemalteco también indicó a periodistas el pasado 23 de abril que el lote de vacunas Sputnik saldría de Rusia el 26 de abril, aunque sin dar fecha de llegada.

ADQUIRIDAS EL 5 DE ABRIL

El pasado 5 de abril, el Gobierno de Giammattei anunció el inicio del proceso de pago para la compra de ocho millones de unidades de la vacuna rusa contra la covid-19 denominada Sputnik V, cuyo costo total fue de aproximadamente 160 millones de dólares.

"Las primeras vacunas nos la prometen entregar a finales de este mes", indicó posteriormente Giammattei el 12 de abril en rueda de prensa.

Guatemala ha recibido hasta la fecha 143.300 vacunas contra la covid-19, de las cuales 40.800 arribaron al país en marzo mediante el Mecanismo Covax, fabricadas por la farmacéutica AstraZeneca.

Las otras 102.500 vacunas recibidas por Guatemala fueron donadas a principios de marzo por India (100.000) y también en febrero obsequiadas por Israel (2.500), producidas por AstraZeneca y Moderna, respectivamente.

Guatemala contabiliza uno de los peores cinco registros del continente con respecto a la vacunación del total de habitantes por país.

Además, es la nación centroamericana con más fallecidos por la covid-19 con 7.453 decesos en casi 14 meses de pandemia.

Según la última actualización del Ministerio de Salud, 223.025 personas se han contagiado de la enfermedad, casi la mitad de ellos en la capital del país, principal foco del virus en el territorio guatemalteco.