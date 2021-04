Gantz, titular de Justicia tras bloquear el Supremo al elegido por Netanyahu

EFE/EPA/ABIR SULTA/Archivo

Jerusalén, 28 abr (EFE).- El centrista Beny Gantz fue hoy elegido ministro de Justicia israelí después de que el Tribunal Supremo bloqueara ayer el nombramiento de un aliado del primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, procesado actualmente por corrupción.

Netanyahu reculó hoy y llevó al Gabinete de Ministros la candidatura de Gantz tras la intervención del fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, que consideró "ilegal" la designación de ayer, por lo que fue suspendida por el Supremo.

Según Times of Israel, Mandelblit pidió la alta corte cancelar la vista prevista para esta tarde sobre el nombramiento de Ofir Akunis, miembro del derechista Likud de Netanyahu.

Vacante desde principio de mes, la cartera de Justicia es un asunto especialmente sensible por el juicio que afronta el jefe de Gobierno, en plena transición tras las elecciones del 23 de marzo hasta formar un nuevo Ejecutivo.

Gantz acusó ayer al primer ministro en funciones de abuso de poder y defendió impedir los intentos de "una persona que enfrenta graves cargos penales dañe y controle el aparato responsable del Estado de Derecho".

Netanyahu posee actualmente el mandato para crear un Ejecutivo en Israel, aunque hasta ahora no ha conseguido reunir una mayoría parlamentaria suficiente para reeditar el cargo.

El plazo para conseguirlo termina el próximo martes aunque podrá solicitar 14 días adiciones al presidente de Israel, Reuvén Rivlin, que puede autorizarlo o elegir a otro candidato a formar Ejecutivo con el fin de salir del bloqueo político de más de dos años que vive el país.

El juicio que afronta Netanyahu está actualmente en fase probatoria y en él está siendo juzgado por presuntos delitos de cohecho, fraude y abuso de confianza en tres casos separados de corrupción, que tienen pena de cárcel.