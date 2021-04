Fútbol/Primera.- (Crónica) El Valladolid sale del descenso tras empatar en San Mamés

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Real Valladolid abandonó este miércoles los puestos de descenso a la Liga SmartBank tras arañar un empate al Athletic Club (2-2) en un partido aplazado de la jornada 33 en Primera División, un duelo con múltiples alternativas y cargado de emoción hasta los instantes finales que frusta el intento de los vascos por alcanzar los puestos europeos.



El equipo de Pucela suma 30 puntos, los mismos que el Elche, pero se coloca fuera del descenso por la diferencia de goles. Los blanquivioletas comenzaron sufriendo este miércoles, pero aguantaron el chaparrón e incluso pudieron haberse llevado los tres puntos en un final sensacional de los jugadores dirigidos por Sergio González.



Los 'leones' fueron mejores al comienzo y a los 15 minutos encontraron el premio del gol con un disparo de Morcillo desde fuera del área. Un golpeo impecable, tras un balón rebotado, al que no pudo llegar Masip. El gol dio alas a un Athletic que perdonó en varias ocasiones el segundo de la tarde. Los vallisoletanos no reaccionaron casi hasta el descanso.



A cuatro minutos para el 45 apareció Shon Weissman pero su gol, tras un bonito remate, fue anulado por fuera de juego. Pero ese empuje no quedó ahí y relució en la segunda mitad. Orellana, con un cabezazo potente en un córner, colocó el 1-1 a 20 minutos para el final. El sexto tanto del chileno esta temporada y un balón de oxígeno para los suyos.



Sin embargo, fue el Athletic quien golpeó nuevamente en el electrónico con una acción veloz de Iñaki Williams por la banda izquierda. El delantero bilbaíno desarboló a Joaquín y sacó un centro medido para que Raúl García -siempre bien colocado- empujara en boca de gol. Y ahí fue cuando enloqueció el partido porque el Valladolid renació de la nada.



Weissman se desquitó del gol anulado para establecer el definitivo 2-2 en una bonita acción de Óscar Plano, que dejó pasar el cuero para que el delantero israelí marcase tras conectar un derechazo al fondo de las mallas. Incluso, el Pucela pidió penalti en una mano de Iñigo Martínez cuando se jugaba el tiempo añadido y el VAR optó por no señalarlo.



El empate es el punto justo que necesitaban los castellano-leoneses para dejar el descenso aunque siguen jugando con fuego tras acumular seis jornadas sin ganar, mientras que los de Marcelino García Toral -que hizo debutar a Nico Williams, hermano de Iñaki- se quedan en la novena posición con 42 puntos, a ocho de los puestos europeos.