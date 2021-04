Fútbol/Liga Europa.- Previa del Villarreal - Arsenal

El Villarreal quiere evitar otro 'cañonazo' a sus sueños



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Villarreal iniciará este jueves en el Estadio de la Cerámica (21.00 horas) su tercer asalto para jugar la final de la Liga Europa ante el Arsenal inglés, un duelo que llega 15 años después de su recordada eliminatoria en la misma ronda en la Liga de Campeones.



En la memoria del aficionado 'groguet' está la noche del 25 de abril de 2006 cuando el equipo castellonense estuvo a punto de forzar la prórroga ante el conjunto londinense, que había ganado 1-0 la ida de aquellas semifinales de la máxima competición continental. Juan Román Riquelme, en el minuto 89, tuvo en sus botas un penalti para igualar las cosas, pero Jens Lehman se lo detuvo y acabó con el sueño. Tres años después, en cuartos entonces, tampoco pudo superarle, esta vez como menos emoción y un global de 4-1.



Ahora, el Villarreal quiere tomarse su particular revancha contra el Arsenal en una eliminatoria que también tiene el componente del paso de Unai Emery por el banquillo 'gunner'. El irundarra fue el elegido para relevar al mítico Arsene Wenger, y aunque su paso no fue más allá de una temporada y cuatro meses, fue tiempo suficiente para llevarle a la final de la Liga Europa, perdida claramente ante el Chelsea.



Y con todos estos ingredientes, el 'Submarino Amarillo' se sumerge en busca de la primera final de su historia, en una nueva oportunidad en este torneo donde el Oporto portugués (2010-2011) y el Liverpool inglés (2015-2016) le cerraron el paso anteriormente. El Arsenal no será un oponente sencillo, sobre todo por la calidad que se le presupone, pero tampoco se presenta inaccesible en un cruce que se prevé igualado.



El Villarreal es el único invicto de todos los que empezaron la fase de grupos en octubre y ha sido capaz de ganar todos sus partidos en el Estadio de la Cerámica donde, por primera vez, iniciará un cruce tras haberlo hecho a domicilio y con éxito en Salzburgo, Kiev y Zagreb. Seis victorias y sólo dos goles encajados, números que demuestran la solidez de su candidatura a estar el 26 de mayo en la final de Gdansk.



Además, está el apetitoso premio que da el título de clasificar directamente para la próxima Liga de Campeones, por lo que Unai Emery, que busca su quinta final de Liga Europa, no escatimará en esfuerzos para lograr el mejor resultado para la vuelta de la semana que viene en el Emirates Stadium.



El equipo castellonense llega a la cita después de frenarse en su buen momento y acumular tres derrotas en sus últimos cuatro choques de LaLiga Santander, las dos últimas consecutivas ante el Deportivo Alavés (2-1) y el FC Barcelona (1-2). Ante los de Ronald Koeman jugó prácticamente su once de gala salvo la presencia de Albert Moreno y lo más probable es que sea muy parecido para este partido, con la entrada de Gero Rulli en portería y la más que previsible de Alfonso Pedraza en el lateral izquierdo.



EL MEJOR ATAQUE CONTRA LA MEJOR DEFENSA DE LA LIGA EUROPA



El entonado Gerard Moreno y Paco Alcácer serán las amenazas arriba para hacer daño a un Arsenal que se ha mostrado como un equipo muy peligroso como visitante en esta Liga Europa, y que opone como armas a delanteros de nivel como Aubameyang, Lacazette o Pepé, que pondrán a prueba la buena solidez defensiva castellonense, que sólo ha concedido siete goles.



Sin embargo, el equipo de Mikel Arteta ha marcado en todas sus salidas europeas y sólo se quedó sin anotar en el partido de vuelta de octavos ante el Olympiacos (0-1). 32 goles, más que nadie en esta Liga Europa, aderezan la hoja ofensiva continental de los 'gunners', más regulares en Europa que en la Premier League donde tienen muy complicado conseguir clasificación para jugar competición continental el curso que viene.



Emery ha advertido que este Arsenal tiene sus tradicionales señas de identidad, por lo que intentará arrebatar la posesión al Villarreal, en una bonita 'batalla' entre jugadores como Capoue, Parejo y Trigueros frente a 'conocidos' como Thomas Party, Dani Ceballos o Martin Odegaard. Arteta confirmó que tiene a todos sus jugadores listos, incluidos Aubameyang y Tierney.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



VILLARREAL: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Trigueros, Capoue, Parejo; Chukwueze, Alcácer y Gerard Moreno.



ARSENAL: Leno; Chambers, Holding, Gabriel, Tierney; Partey, Ceballos; Saka, Odegaard, Pépé; y Lacazette.



--ÁRBITRO: Artur Dias (POR).



--ESTADIO: La Cerámica.



--HORA: 21.00/Movistar Liga Campeones.