Fútbol/Liga Europa.- Gerard Moreno: "Más que una espina clavada, esta semifinal es un reto"

El delantero del Villarreal Gerard Moreno aseguró que "más que una espina" por aquella eliminación en las semifinales de la Liga de Campeones de hace 15 años, afrontan el asalto a la final de la Liga Europa ante el Arsenal como "un reto"



"Más que una espina, es un reto. Ya ha habido otras semifinales del Villarreal y no se ha podido llegar a esa final. Este año se brinda una nueva oportunidad y va a ser complicado por la talla del rival, pero queremos seguir nuestro camino y haciendo historia, y eso pasa por estar a un gran nivel en esta eliminatoria", expresó Gerard Moreno este miércoles en rueda de prensa.



Esta semifinal "significa mucho" tanto para él, como canterano del club, como para el resto del equipo. "Es un orgullo poder llegar a una semifinal de la Liga Europa, soy un privilegiado. Llegamos con mucha ilusión, ganas y ambición, pero tenemos un gran rival delante. Esto nos tiene que llenar de orgullo, pero queremos más", remarcó.



"Tenemos mucha ilusión todos y la responsabilidad es de todos, yo tengo mi parte. Llegamos en un momento en el que estamos bien, mentalizados de lo que significa jugar unas semifinales de competición europea por todo lo que conlleva y preparados", añadió el catalán.



El goleador del 'Submarino Amarillo' recordó que "para que uno pueda estar bien hace falta el colectivo". "Estamos haciendo una gran temporada y hacer goles significa que llegamos mucho al área rival. La temporada de todos está siendo muy buena y queremos culminarla con un gran final", subrayó.



Gerard cree que ante el Arsenal "va a haber muchas claves". "Tenemos que estar como siempre e intentar hacer un gran partido para poner las cosas a nuestro favor. Las anteriores eliminatorias las hemos jugado primero fuera, esta es a la inversa y habrá estar muy concentrados y cuidar todos los detalles porque cuando juegas estos partidos de alto nivel quizá marcan el resultado", advirtió.



"Espero a un Arsenal a su mayor nivel. Tiene grandes jugadores y quieren lo mismo que nosotros. Tenemos que estar preparados para todo, también para tener nuestro mayor nivel", señaló el internacional que pide "hacer un gran partido y estar concentrados defensiva y ofensivamente".



De todos modos, no olvida que "las eliminatorias siempre son de 180 minutos". "El planteamiento sigue siendo el mismo y es pasarla, pero cuando uno llega a estos niveles, quiere seguir disfrutando y compitiendo. La exigencia es cada vez mayor y hemos tenido un nivel muy alto en la Liga Europa que esperamos seguir manteniendo y superarlo porque si hacemos tendremos más oportunidades de hacerlo mejor", recalcó.



"Claro que notamos el aliento de la afición, ahora más si cabe. Ya en la anterior eliminatoria los notamos muy cerca y sabemos que están encima. Tienen ilusión como nosotros y es una pena no poder tenerles en el campo, pero sabemos que tenemos todo su apoyo", concluyó Gerard sobre el apoyo de la hinchada para esta eliminatoria.