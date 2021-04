Fútbol.- El FC Barcelona se impone al Madrid CFF en su partido aplazado de la Primera Iberdrola

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona continuó descontando partidos para cantar el alirón de campeón de la Primera Iberdrola 2020-2021 después de mantener su impecable racha y sumar su vigesimoquinta victoria liguera del año en la visita al Madrid CFF (0-2), en encuentro aplazado por el temporal 'Filomena'.



Lluís Cortés, técnico blaugrana, repartió esfuerzos tras el partido de la Liga de Campeones ante el PSG del pasado domingo y de cara a la vuelta ante el conjunto parisino, y únicamente puso en su once a Alexia Putellas, Mariona Caldentey o Asisat Oshoala, dando minutos a las menos habituales, lo que no impidió que el líder sacase tres puntos para poner ya 17 de renta sobre el Levante, y aún con dos encuentros menos.



Y de entre todas volvió a sobresalir la joven Bruna Vilamala, que fue la encargada de anotar los goles del triunfo, en el minuto 30 y el 83, ante un Madrid CFF que no pudo arañar nada positivo para su pelea de intentar clasificarse para la Liga de Campeones, objetivo que tiene ya a nueve puntos.