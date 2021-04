Fed mejora evaluación de economía y mantiene tasa cerca de cero

(Bloomberg) -- Los funcionarios de la Reserva Federal reforzaron el miércoles su evaluación de la economía y señalaron que los riesgos han disminuido, al tiempo que dejaron la tasa de interés clave cerca de cero y mantuvieron el ritmo de compras de activos de US$120.000 millones mensuales.

“En medio de los avances en la vacunación y un fuerte apoyo de las políticas, los indicadores de la actividad económica y el empleo se han fortalecido”, dijo el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) en un comunicado tras concluir su reunión de política de dos días. “Los sectores más afectados por la pandemia siguen débiles, pero han mostrado una mejora. La inflación ha aumentado, lo que refleja en gran medida factores transitorios”.

Marcando una clara mejoría desde que la pandemia se instaló hace más de un año, la Fed dijo que “los riesgos para las perspectivas económicas persisten”, suavizando el lenguaje anterior que se refería a que el virus planteaba “riesgos considerables”. El comunicado también señaló que los sectores más afectados por el covid-19 habían “mostrado una mejora”.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años subieron a su máximo del día antes de retroceder, mientras que las expectativas de inflación durante la década se mantuvieron cerca de su nivel más alto desde abril de 2013. El dólar se acercó a sus mínimos del día mientras que el S&P 500 subió.

Powell y sus colegas se reunieron en medio de un creciente optimismo por la recuperación de Estados Unidos, respaldada por la ampliación de las vacunas y el agresivo apoyo monetario y fiscal. El presidente Joe Biden presentará el miércoles un amplio plan de US$1,8 billones para aumentar las oportunidades educativas y el cuidado infantil cuando se dirija a una sesión conjunta del Congreso, al tiempo que destacará su propuesta de infraestructura por US$2,25 billones y el paquete de ayuda para la pandemia de US$1,9 billones que promulgó el mes pasado.

Al mismo tiempo, un aumento de los casos de coronavirus en algunas regiones del mundo ensombrece las perspectivas de crecimiento global, lo que da a los responsables de la política monetaria razones para seguir siendo pacientes a la hora de retirar el apoyo. Los funcionarios de la Fed han desestimado en gran medida los riesgos de inflación por el momento, argumentando que un alza en los precios al consumidor el mes pasado fue distorsionada por una disminución de los precios relacionada con la pandemia en marzo de 2020.

La decisión del miércoles del FOMC fue unánime.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo en una conferencia de prensa posterior a la reunión que la recuperación ha sido más rápida de lo esperado, pero “sigue siendo desigual y está lejos de ser completa” y la economía “está muy lejos de nuestros objetivos”.

Los banqueros centrales de EE.UU. repitieron que no modificarán el ritmo de compra de bonos hasta que se produzcan “avances adicionales sustanciales” en sus objetivos de empleo e inflación. El rango objetivo de la tasa de referencia de los fondos federales se mantuvo entre cero y 0,25%, donde se encuentra desde marzo de 2020.

Powell dijo que aún no era el momento de discutir la reducción de las compras de activos y “tomará algún tiempo antes de que veamos un progreso sustancial adicional”.

Crecimiento económico

Expertos encuestados por Bloomberg esperan que la economía de EE.UU. crezca este año al mayor ritmo en más de tres décadas, y se espera que la Fed anuncie a finales de 2021 que comenzará a reducir el ritmo de las compras de activos.

Los banqueros centrales de EE.UU. han respaldado una política fiscal expansiva, señalando que millones de estadounidenses continúan desempleados y corren el riesgo de seguir sin trabajo a largo plazo si no lo encuentran pronto.Desde su reunión de marzo, los funcionarios han visto cómo el índice S&P 500 continúa subiendo, mientras que los rendimientos del bono gubernamental a 10 años, tras un fuerte aumento en el primer trimestre, se han negociado en un rango en torno a 1,6%. El mercado laboral creó en marzo la mayor cantidad de empleos en siete meses, luego de que mejoras en la mayoría de los sectores aumentaron las nóminas no agrícolas en 916.000.

Los funcionarios también han dicho que los cambios en las políticas se basarán en los resultados, no en un pronóstico, lo que significa que se necesitará una serie de potentes aumentos mensuales en el mercado laboral para merecer un “progreso adicional sustancial”.

