El turismo mundial ya se encuentra en el camino hacia la recuperación

GRAF3175. ALCALÁ DE HENARES, 27/04/2021.- La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto (2d), visita al sector de la hostelería y el turismo en Alcalá de Henares, este martes. EFE/ Fernando Villar

Madrid, 27 abr (EFE).- El turismo ya se encuentra en el camino hacia la recuperación, tras una pandemia devastadora, cuyo impacto en el sector fue 18 veces mayor que la crisis financiera de 2008, según las conclusiones de la vigésima cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) que ha finalizado este martes en Cancún.

La presidente ejecutiva y consejera delegada del WTTC, Gloria Guervara, ha señalado que la cumbre superó todas las expectativas, al tiempo que ha destacado que se dio un gran paso en la reactivación, marcando "un antes y un después en el turismo mundial".

Según Guevara, se ha demostrado que el trabajo coordinado entre el sector público y el privado ha dado sus frutos en forma de acuerdos, como, por ejemplo, el de la Unión Europea (UE) sobre el certificado verde digital. "Podemos afirmar con satisfacción que el turismo se encuentra en esta ruta tan importante de recuperación", ha apuntado.

"Vamos en la dirección correcta para recuperar los empleos perdidos en 2020 por la pandemia" (62 millones en el sector mundial), ha subrayado.

Además, ha añadido, la cumbre va a servir como ejemplo para mostrar a otras partes del mundo que se puede llevar a cabo este tipo de eventos de forma segura.

La cumbre, que reunió a 600 delegados de más de 40 países, así como a líderes del sector público de más de 20 naciones, además de más de 35.000 personas de forma virtual, ha demostrado cómo podemos coexistir con el virus y hacerlo de forma responsable.

En este sentido, los protocolos sanitarios y de seguridad que se han aplicado durante el evento han sido muy importantes: se realizaron más de 1.000 pruebas de la covid-19 a todos los participantes, detectándose tres casos positivos, personas a las que no se permitió entrar en el recinto, entre otras medidas.

Durante la cumbre se anunciaron inversiones por valor de 2.500 millones de dólares en México por parte de varios empresarios miembros del WTTC, en cuatro estados del país, que generarán al menos 100.000 puestos de trabajo directos y un importante número de indirectos.

CIENTOS DE CITAS DE NEGOCIOS

Asimismo, se celebraron cientos de citas de negocios, algo que es muy importante en la cumbre ya que no es solamente un evento para compartir experiencias y acordar decisiones de futuro, sino para llevar a cabo negocios y reactivar la economía del sector, ha explicado Guevara.

La directiva ha destacado, además, que por primera vez en la historia se ha acordado una declaración de empoderamiento de la mujer en el sector de viajes y turismo.

El evento ha contado con la presencia de la extenista Martina Navratilova, que ha desempeñado y sigue desempeñando un papel importante en la defensa de los derechos de las mujeres, las lesbianas y los gays, así como de los niños desfavorecidos.

LA VACUNACIÓN PERMITIRÁ RESTABLECER POCO A POCO LA NORMALIDAD

En la cumbre participaron de forma virtual algunos presidentes del gobierno, entre ellos el de España, Pedro Sánchez, quien ha señalado que el esperanzador proceso de vacunación va a permitir restablecer poco a poco la normalidad y, con ello, reanudar la actividad turística, garantizando la seguridad de todos los viajeros.

En este sentido, ha puesto de relieve que el certificado verde digital jugará un papel decisivo en la recuperación de la movilidad europea e internacional.

Este certificado está siendo diseñado para que sea interoperable, digital, que no sea discriminatorio, sencillo de usar y estará listo a mediados de junio, ha asegurado

Y mientras tanto, ha agregado, la tarea del Gobierno es "seguir trabajando para que el sector turístico recupere todo su vigor y fortaleza, sin perder de vista los grandes desafíos que tenemos en este siglo, como la transición ecológica y la aceleración de la transformación digital".

En su opinión, en estos tiempos excepcionales, "continuar trabajando juntos sumando esfuerzos de todas las instituciones públicas y el sector privado es fundamental".