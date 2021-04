El Sporting quiere apuntalar la Liga ante el colista

El Sporting de Portugal, con 6 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Oporto, quiere apuntalar el campeonato portugués durante la trigésima jornada. EFE/EPA/HUGO DELGADO/Archivo

Lisboa, 28 abr (EFE).- El Sporting de Portugal, con 6 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Oporto, quiere apuntalar el campeonato portugués durante la trigésima jornada, en la que recibe al colista, el Nacional de Funchal, al que sólo le vale la victoria si quiere mantener vivo el objetivo de la permanencia.

El portero madrileño Antonio Adán, que en las 29 jornadas disputadas ha jugado todos los partidos y ha encajado 15 goles (el mejor promedio de las principales ligas europeas), será la principal baja de "los leones", ya que tiene un partido de sanción tras sumar un ciclo de cinco amonestaciones.

El conjunto lisboeta, que juega su encuentro el sábado, 1 de mayo, es consciente de que debe dejar resuelto el liderato en los próximos tres encuentros ante rivales de la parte baja como Nacional, Boavista y Rio Ave, ya que en la penúltima jornada juega en casa del Benfica.

El Oporto rompió el pasado lunes su racha de 7 victorias consecutivas en la Liga Portugal tras empatar con el Moreirense, en un partido que acabó con el técnico de "los dragones" expulsado. Es la cuarta vez en esta campaña que Sérgio Conceiçao es sancionado con roja.

Los azules reciben el jueves a un Famalicão que ha encontrado en el medio ofensivo Iván Jaime una de sus mejores soluciones para el ataque, por lo que en las últimas jornadas ha logrado distanciarse del descenso, aunque aún no tiene la permanencia asegurada.

Los de Oporto tienen la presión añadida de que si fallan y el Sporting vence, la Liga se les pone muy cuesta arriba. Además, en la siguiente jornada se miden al Benfica en Lisboa.

Los encarnados, aún con opciones de arrebatar la segunda plaza al Oporto (da el pase directo a la fase de grupos de la Liga de Campeones), ya que están a 4 puntos, viajan a casa del Tondela de Pako Ayestarán, equipo que tiene al burgalés Mario González en racha, ya que ha sumado en la temporada 13 tantos y es el tercer máximo goleador de Portugal.

A diferencia de las dos últimas campañas, el Tondela que preside el exfutbolista David Belenguer llega a la recta final en la parte templada y, aunque no tiene matemáticamente asegurada la permanencia, está 9 puntos por encima del descenso.

Mientras tanto, el Braga de Carlos Carvalhal y Abel Ruiz, cuarto clasificado a 5 puntos del Benfica, no se olvida de que la tercera posición da acceso a la fase previa de clasificación para la Liga de Campeones.

El club bracarense abre esta trigésimo jornada mañana jueves y viaja a Madeira para medirse al Marítimo de Julio Velázquez, que ha encadenado dos victorias consecutivas que le han permitido salir del pozo del descenso.

Al día siguiente, Paços de Ferreira -quinto en puestos de Europa League- recibe al Belenenses (10º) y el Vitória de Guimarães hará lo propio con Moreirense.

El sábado, el Farense, penúltimo con 28 puntos, viaja a Barcelos para enfrentarse al Gil Vicente, en un encuentro donde los de Faro tienen la obligación de ganar si quieren apurar las opciones de permanencia.

Ese mismo día, el Boavista, antepenúltimo con 30 puntos, juega a domicilio en Las Azores contra un Santa Clara en la parte templada.

Los "ajedrezados" de Oporto ocupan el puesto de promoción, por lo que de acabar en esa posición al final del campeonato se jugarían la permanencia en una eliminatoria contra el tercer clasificado de la Segunda División lusa.

Ese mismo día, el Portimonense podría sellar su permanencia en el encuentro contra el Rio Ave, que en las últimas jornadas se ha complicado la clasificación y es décimo quinto con 30 puntos.

Partidos de la 30ª jornada:

. Jueves, 29 de abril

Marítimo - Braga

. Viernes, 30 de abril

Paços de Ferreira - Belenenses

Vitória de Guimarães - Moreirense

Tondela - Benfica

Oporto - Famalicão

. Sábado, 1 de mayo

Gil Vicente - Farense

Santa Clara - Boavista

Portimonense - Rio Ave

Sporting - Nacional.

Carlos García