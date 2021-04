El presidente del parlamento venezolano dice que impedirán la "violencia" opositora

En la imagen un registro de Jorge Rodríguez (c), presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela, en Caracas (Venezuela). EFE/Rayner Peña/Archivo

Caracas, 27 abr (EFE).- El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo este martes que el chavismo gobernante impedirá cualquier escenario de violencia política que pueda intentar generar la oposición en los próximos meses, en los que se celebrarán elecciones locales y regionales.

"Sobre nuestros cadáveres, sobre los cadáveres de los patriotas, van a sumir a Venezuela nuevamente en la violencia, sobre nuestros cadáveres será juramentado Leopoldo López (como) presidente (de Venezuela) sobre un portaaviones del Ejército norteamericano", dijo Rodríguez durante su intervención en la sesión parlamentaria de este martes.

Rodríguez hizo estas declaraciones luego de instar a la oposición que se agrupa bajo la figura del dirigente Juan Guaidó a dejar de lado "el abismo" que implica la toma del poder por la vía violenta y, entrar así, en la lucha electoral, un camino que este sector del antichavismo declinó en los comicios del pasado 6 de diciembre por considerar que no existían condiciones para una elección justa.

"Asuman que la única manera de acceder al poder de cualquier tipo en Venezuela es por la vía del voto y que el ejercicio profesional de la violencia de derecha puede ser que los haga millonarios, pero jamás les va a permitir acceder a ningún tipo de poder en este país", añadió.

Sin embargo, el presidente del Parlamento no señaló a qué posibles eventos violentos hacía alusión, si bien detalló que los opositores podrían no asistir a las próximas elecciones, que aún no tienen fecha de celebración, por decisión de "sus amos de Norteamérica".